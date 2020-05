I concessionari del Porfido di Fornace donano i kit di sicurezza ai residenti

«La vicinanza delle locali ditte concessionarie di porfido alla nostra comunità si manifesta, in un momento ancora difficile, nella donazione alla popolazione di un kit di sicurezza composto da mascherine lavabili e gel igienizzante» – queste le parole dell’assessore all’industria Matteo Colombini ieri mattina quando alcuni Alpini di Fornace e volontari dell’Amministrazione hanno confezionato i kit, che saranno distribuiti a tutte le famiglie nel corso della prossima settimana.

«Ringraziamo tutte le aziende del porfido che hanno promosso l’iniziativa, ivi compreso il “Centro Ferramenta e Colori” del nostro compaesano Davide» – aggiunge ancora l’assessore.

L’iniziativa è stata portata all’attenzione dei cittadini di Fornace grazie ad una lettera firmata dal Sindaco Mauro Stenico, l’assessore Matteo Colombini e tutte le aziende concessionarie del porfido.

L’Amministrazione Comunale si è impegnata nel corso di questa legislatura nel rilancio del “sistema porfido” anche attraverso iniziative di valore culturale, in grado di trasformare le cave in palcoscenici naturali per veicolare messaggi positivi, in antitesi con i pregiudizi più radicati.

L’iniziativa dei concessionari avviene quindi nel solco di questi intenti e rappresenta la concretizzazione di una mission sociale che mira a radicare il comparto estrattivo nel tessuto sociale del territorio.

La lodevole ricerca di un utile, e di un consenso, sociale è tanto più legittima in presenza di concessioni pubbliche; a tal proposito giova anche ricordare che le ditte concessionarie di Fornace versano ogni anno un importo aggiuntivo del 5% del canone a favore di iniziative socio-culturali, così da avviare un meccanismo virtuoso di crescita con ricadute positive su tutto il territorio e contribuire a sradicare l’idea diffusa di un settore a cui si ricollegano esclusivamente messaggi negativi.

«Spesso quello del porfido è un tema che viene affrontato con prevenzione e con un approccio fortemente ideologico. Credo che in questa occasione non ci sia spazio per i detrattori, ma solo per i ringraziamenti e ne venga uno stimolo a continuare in questa direzione» – Conclude Colombini.

