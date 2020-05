Al via nel prossimo week end il nuovo «Sport magazine» del Trentino

Sarà online nel prossimo week end il nuovo magazine sportivo de «La Voce del Trentino» dedicato interamente allo sport made in Trentino.

Il suo nome sarà «Sport Magazine Trentino»

Sarà un contenitore che riporterà notizie, avvenimenti, interviste, video e news su tutti gli sport del Trentino nel dopo lockdown.

Pubblicità Pubblicità

Non solo notizie sul Volley e Basket di serie A che nella nostra regione, grazie agli ottimi risultati di questi anni, sono al top dell’interesse mediatico, ma anche le news degli sport cosi detti erroneamente «minori» ma che in termini di valori sportivi sono alla pari di calcio, volley, basket e via dicendo.

Discipline che trasmettono valori importanti quali la forza, la tecnica, la concentrazione, il dinamismo, il divertimento, la partecipazione. Discipline più attrattive e con un forte impatto emotivo ma che non sono seguite dalla “massa” e che vengono diffuse a fatica dai media e dalle televisioni.

Quella dello sport è una filosofia che va cambiata, per dare più spazio e attenzione anche per questi sport “minori” in una provincia come la nostra che è al primo posto come numero di associazioni sportive in Italia.

Un nuovo magazine dove si parlerà anche di sport di Montagna, Motori, sport d’acqua, Arti marziali, baseball, atletica leggera, ginnastica, danza, hockey, rubgy, pattinaggio, scherma, tennis, tiro, lotta e via dicendo.

Pubblicità Pubblicità

Non mancheranno anche le rubriche dedicate all’alimentazione, alla medicina, al fitness, e all’abbigliamento e alle attrezzature sportive.

Pensando anche ai Giochi Olimpici di Tokyo del 2021 che sono la più importante passerella di ogni sport.

Per inviare notizie, comunicati, risultati, video e foto è stato configurato a partire da mercoledì 27 maggio 2020 l’indirizzo email : redazione@sportmagazinetrentino.it

Buon sport a tutti e appuntamento per il prossimo week end!