Telefonia mobile e connessione dati, la sindaca di Rumo Michela Noletti è preoccupata: «In alcune frazioni è impossibile fare una chiamata»

L’allarme era stato lanciato nei giorni scorsi sulla stampa locale: a Rumo ci sono problemi di connessione internet e di telefonia mobile.

“Abbiamo contattato la Tim, ma ci è stato risposto che la copertura è ottimale – avrebbe detto il sindaco Michela Noletti –. Peccato che non sia proprio così, in molte zone del Comune è impossibile telefonare”.

LA SOLUZIONE PROPOSTA DA TECNODATA – Al che Sandro Zenatti, amministratore della società trentina Tecnodata, realtà che conta 14 dipendenti, 4 mila clienti e un fatturato annuo di circa 2,5 milioni di euro, ha ricordato che non esistono soltanto le grandi compagnie.

La Tecnodata avrebbe infatti proposto all’amministrazione di Rumo una soluzione praticamente a costo zero: un ponte radio per far arrivare internet a quei residenti ancora sprovvisti, in cambio di un po’ di spazio per fare promozione alla propria attività.

Senza voler fare polemica con la sindaca di Rumo, Zenatti avrebbe inoltre sottolineato che secondo lui le amministrazioni locali non dovrebbero guardare solamente alle grandi compagnie, sottovalutando gli imprenditori del territorio che offrono un servizio efficiente e danno lavoro a gente del posto.

In questo periodo, anche a causa della quarantena che costringe molti lavoratori e studenti a collegarsi a internet per il telelavoro o le lezioni online, si è parlato molto di fibra.

Ma come ha ribadito Zenatti, ciò che conta è il risultato: rame, cavo, fibra o radio non importa, sempre di internet si tratta. Non esistono infatti soltanto le multinazionali come Tim, ma ci sono anche aziende locali, capaci di garantire un servizio efficiente, che spesso vengono ignorate.

PROBLEMA DI TELEFONIA MOBILE – Il sindaco di Rumo Michela Noletti, però, ci tiene a precisare che la sua preoccupazione non riguarda tanto la connessione internet. “A Rumo la fibra arriva per via aerea fino alla centralina posta sotto il Comune – sottolinea Noletti –. Il servizio non è velocissimo, consente un uso discreto per le necessità della maggior parte delle famiglie”.

La prima cittadina ricorda come l’amministrazione comunale abbia informato la Provincia cinque anni fa della possibilità di posare a Rumo un tubo in coincidenza dei lavori di rifacimento dell’acquedotto di Revò e Romallo, cosa che è stata fatta.

“Ora aspettiamo speranzosi che venga tirato il nuovo cavo in fibra ottica – spiega Noletti –. Una volta ultimato il collegamento alla rete principale della Valle di Non, il servizio dovrebbe ulteriormente migliorare”.

Il problema prioritario, dunque, riguarda la copertura della telefonia mobile e, in particolar modo, la connessione dati. “Si parla spesso di 5G, eppure in alcune frazioni di Rumo non risulta neppure possibile effettuare una chiamata – sostiene il sindaco, che racconta di aver sempre cercato di coinvolgere gli enti e gli operatori interessati per cercare un soluzione –. Le nostre osservazioni, che in modo alquanto improprio vengono considerate lamentele, sono invece preoccupazioni per un isolamento che riguarda gran parte del territorio comunale e che rappresenta non solo un disservizio, ma anche una questione di pubblica sicurezza”.

Per quanto riguarda il ponte radio, Noletti ha le idee chiare. “Si tratta di una soluzione che non risolve il problema della copertura della rete di telefonia mobile di cui noi abbiamo necessità, bensì consente solo di offrire ai residenti maggiori alternative di scelta fra gli operatori disponibili per la connessione internet da casa – spiega –. Chiunque fosse interessato a proporre nuove opportunità basta che si metta in contatto con l’amministrazione rivolgendosi al Comune di Rumo”.

“Il mio appello ha destato clamore? Spero sia di buon auspicio aver riportato in primo piano il nostro problema – conclude Noletti – auspicando che la questione trovi soluzione e che finalmente ci venga assicurato questo importante servizio su tutto il nostro territorio con idonee qualità”.