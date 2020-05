Piazza della Portela, Fugatti e Bisesti in coro: «Accolte le nostre richieste per il rispetto della legalità e della sicurezza dei cittadini»

A seguito dei numerosi controlli effettuati dalle Forze dell’ordine nella zona di Piazza della Portela a Trento, finalizzati, in particolar modo, alla prevenzione di attività illegali relative allo spaccio di stupefacenti, è stata disposta, con parere favorevole del presidente della Provincia, come previsto dallo Statuto d’Autonomia, la sospensione dell’attività di un esercizio commerciale operante in quella zona.

Il provvedimento, disposto dalla Questura, è motivato dal fatto che le attività di controllo hanno accertato, nei pressi dell’esercizio, alcuni episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica che hanno visto coinvolti, a vario titolo, i clienti del negozio, alcuni dei quali sono stati denunciati.

Ad uno dei soci, proprietari dell’esercizio, inoltre, sono stati elevati 3 verbali di accertamento per il mancato rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento dell’epidemia Covid-19.

“Ringrazio il questore Cracovia e gli agenti di polizia, carabinieri e vigili urbani – ha commentato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti – per la preziosa e costante attività di controllo, in una zona davvero “sensibile” della città di Trento, al centro di numerose proteste dei cittadini residenti e dei commercianti che lì operano nel rispetto delle regole. Il presidio del territorio ed il contrasto allo spaccio di stupefacenti è uno dei principali impegni della Giunta provinciale che abbiamo portato avanti in questi mesi, concretizzandolo in numerose attività di controllo e di prevenzione che sono state possibili grazie alla collaborazione delle autorità competenti”.

«Bene la decisione del questore che ha previsto la chiusura per un mese del minimarket all’angolo tra Via Roma e Piazza della Portella. Si tratta di un atto importante – dichiara invece il segretario della Lega Mirko Bisesti – che dimostra l’attenzione da parte dello Stato verso le tante richieste fatte negli anni dalla Lega che hanno da sempre richiesto interventi forti e risoluti per l’area per ristabilire la legalità. Con quanto avvenuto non si può dire conclusa la questione, ma certo è un segnale molto importante e per questo ringrazio il questore e suoi uomini. Il destino della Portela e della questione della sicurezza dipenderà però dalle scelte della futura amministrazione comunale. Chi sta ancora amministrando Trento ha purtroppo ignorato i nostri appelli per troppi anni, permettendo al degrado di diventare padrone del quartiere. La Lega ha sempre agito nell’interesse esclusivo dei suoi cittadini anche se per la compagine di centro sinistra la questione sicurezza era solo un nostro problema di percezione».