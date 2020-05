Oggi i 20 anni della Trentino Volley: 5 lustri di successi e grandi emozioni

23 maggio 2000 – 23 maggio 2020: esattamente 20 anni fa veniva posata la prima pietra del progetto Trentino Volley.

In quella giornata il Presidente Diego Mosna decise di fondare la Società e successivamente di compiere il grande passo, convinto dall’amico e consigliere Alberto Ciurletti:

acquistò dalla storica Porto Ravenna i diritti sportivi di Serie A1 e portò in Trentino Alto Adige la grande pallavolo.

Pubblicità Pubblicità

Nei precedenti 5 anni il fenomeno volley aveva trovato la sua naturale collocazione a Mezzolombardo, dove la locale Società nel giro di un lustro era stata in grado di conquistare la promozione in Serie A2 ed avvicinare alla pallavolo un numero sempre crescente di appassionati.

Diego Mosna, che di quella squadra era stato sponsor col marchio Diatec, decise di credere e scommettere in un movimento che iniziava ad entusiasmare la provincia, mai prima di allora arrivata ai livelli massimi in una delle principali discipline sportive; per farlo chiese ed ottiene l’appoggio del Gruppo Itas Assicurazioni, già main sponsor di Mezzolombardo.

Il suo Presidente, il Cavalier Edo Benedetti, diventò in seguito il primo tifoso della squadra: il marchio ITAS accompagnerà il Club nella sua straordinaria ascesa ai vertici mondiali della pallavolo.

In appena cinque lustri di attività Trentino Volley ha saputo infatti proporsi come una delle principali realtà del panorama pallavolistico italiano ed internazionale. Lo confermano numerosi riconoscimenti ed attestati di stima ottenuti in breve tempo nell’ambiente ma anche i risultati, che hanno visto la Società di via Trener diventare in rapida sequenza Campione d’Italia, d’Europa e del Mondo ed in seguito di ripetersi più volte nell’impresa.

E la storia continua perché, a vent’anni di distanza da quel 23 maggio 2000, Trentino Volley continua a mantenere alto il suo vessillo gialloblù e a tenere fede ai principi cardine della sua attività: programmazione, professionalità, lungimiranza, cultura del lavoro, attenzione ai giovani e, soprattutto, passione.

Dal Brasile alla Russia, dalla Polonia agli Usa, passando per Serbia e Francia e per la maggior parte delle regioni d’Italia.

Nel giorno del suo ventennale, a Trentino Volley sono arrivati gli auguri di “compleanno” da tutte le latitudini del mondo. Trentino Volley Tv, la web tv del Club di via Trener, ha infatti raccolto le dediche di quaranta giocatori che, fra il 23 maggio 2000 ed il 23 maggio 2020, hanno contribuito a scrivere la storia di una delle Società più vincenti del nuovo millennio.

Il video di “Buon ventennale”, diventa così un modo per celebrare una ricorrenza importante, ma anche per rivivere mille emozioni attraverso i volti di coloro che sono stati o sono tutt’ora indiscussi idoli del pubblico del PalaTrento: da Giombini (il primo a rispondere presente) a Kaziyski, da Heller a Kazakov, passando per Winiarski, Stokr, Mester, Tofoli, Bernardi, Vissotto e Raphael.

L’elenco è lunghissimo ed articolato; tutti atleti dal grande valore tecnico ma anche umano che, per un giorno, hanno rindossato figuratamente i colori gialloblù (qualcuno anche non figuratamente…) e dimostrato che una maglia di Trentino Volley è per sempre.