Mascherine Tricolori, ‘atto quarto’ sabato in piazza Battisti. “La parola deve tornare al popolo”

A Trento oggi, sabato 23 maggio in piazza Battisti tornano le Mascherine tricolori.

Per il quarto sabato di fila scenderanno in piazza in tutta Italia le Mascherine tricolori, movimento spontaneo nato durante queste settimane di lockdown che raccoglie al suo interno diverse categorie produttive.

“In queste settimane – affermano – siamo stati la voce di migliaia di italiani abbandonati e umiliati: partite iva, professionisti, disoccupati, dipendenti, italiani che ancora aspettano aiuti inesistenti o la cassa integrazione in deroga.

Nei proclami del Governo non si parla di pace fiscale, di sospensione degli adempimenti, non ci sono misure a sostegno di quelle attività che rischiano di non poter più alzare la serranda ma trova invece posto la regolarizzazione di 600 mila immigrati“

“Abbiamo manifestato per settimane nonostante i divieti e le multe, usati per reprimere il dissenso, perché non possiamo aspettare di vedere milioni di disoccupati e l’Italia in ginocchio.

Per questo sabato – concludono – saremo nuovamente in piazza Battisti a Trento dalle ore 9.45 per ribadire, questa volta in una manifestazione completamente autorizzata, che la misura è colma e che la parola deve tornare al popolo”.