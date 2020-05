Il gruppo Adige Bitumi aveva realizzato a Mezzocorona una discarica di 200 mila tonnellate di rifiuti costituiti da limi (polvere di frantumazione e lavorazione dei porfidi).

Il limo, facente parte dei materiali di cava, è un rifiuto speciale, non pericoloso per l’ambiente, ma da trattare in maniera separata; inoltre per gli inquirenti la discarica è stata dichiarata abusiva.

Secondo le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia e condotte dal Noe di Trento la Provincia e il Comune di Mezzocorona erano a conoscenza della discarica fin dal 2009 e anzichè effettuare le consuete attività di controllo e informare la Procura, avrebbero rilasciato arbitrariamente differenti provvedimenti in deroga alle stringenti normative di carattere ambientale, permettendo quindi all’azienda Adige Bitumi di decuplicare (rendere dieci volte maggiore) il corpo della discarica.

Dopo il sequestro, il Comune di Mezzocorona invece di ordinare all’azienda Adige Bitumi il ripristino dell’area, avrebbe adottato un’ordinanza consentendo all’azienda il recupero illegale di parte dei rifiuti illeciti.

Questo è avvenuto nonostante i carabinieri del Noe di Trento e l’ufficio giuridico di Appa abbiano segnalato l’incongruenza del provvedimento.

Per questo fra gli otto indagati per abuso d’ufficio ci sono anche il sindaco di Mezzocorona Mattia Hauser, la funzionaria del Comune di Mezzocorona Dora Pasquale e il consulente dell’amministrazione Mario Bertolini.

Il sindaco Matteo Hauser ha voluto tranquillizzare i cittadini di Mezzocorona attraverso un post pubblicato sul suo profilo facebook ieri.

«Come ho fatto in questi giorni di emergenza, anche oggi in questo giornata per me decisamente particolare, voglio continuare a farlo. Ho ricevuto un avviso di garanzia, mi suona veramente strano anche solo scriverlo. In sintesi nell’aprile del 2019 ordinavo all’Adige Bitumi di ripristinare l’area oggetto di indagine e sequestro da parte della Procura, fatto salvo il materiale autorizzato, così come da perizia del nostro ufficio tecnico. Secondo l’accusa non esisteva materiale autorizzato, mentre dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali competenti risultava che parte del materiale era autorizzato. Attendo con tranquillità l’esito dell’inchiesta e mi difenderò nelle sedi giudiziarie. Leggo sulla pagina fb dell’Adige: “Accuse ad Hauser: dopo il sequestro, favorì il recupero dei materiali”. Mi limito, allo stato, ad evidenziare che tale affermazione sottende una rappresentazione e cognizione dei fatti non corretta e decisamente pressapochista. Continuerò comunque a fare del mio meglio per il bene di Mezzocorona. Un abbraccio, il VOSTRO Sindaco».

Sono otto gli indagati, di cui quattro persone per traffico illecito di rifiuti e altrettante per abuso d’ufficio. Sono indagati per traffico illecito di rifiuti tre componenti dell’Adige Bitumi: il responsabile delle cave della produzione e dell’ambiente Massimo Bezzi, l’amministratore delegato Stefano Bordin e il presidente del Cda Paolo Tellatin.

L’ex dirigente del Sava (Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia) Giancarlo Anderle è indagato sia per abuso d’ufficio che per traffico illecito di rifiuti.

Viene chiamata in causa anche la società Adige Bitumi come responsabile civile.