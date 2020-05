AGIRE per il Trentino, uscita Binelli: “Notizia inaspettata, lo ringraziamo per il lavoro svolto”.

Il movimento AGIRE per il Trentino ha appreso questa mattina della notizia – contestualmente diffusa dai media locali – dell’uscita dal movimento del segretario organizzativo Sergio Binelli, per passare ad altro partito.

«Prendiamo atto della decisione – si legge in una breve nota del movimento – che per noi arriva in maniera del tutto inaspettata e senza alcun segnale di preavviso. Vogliamo credere si tratti davvero di una scelta libera, e non indotta da altri in seguito alle vicende che in questi giorni ci hanno visto essere allontanati dalla coalizione in sostegno del candidato sindaco per la città di Trento».

E ancora: «AGIRE per il Trentino ringrazia Sergio, che fino a questa mattina ha avuto la fiducia di tutto il movimento, per il lavoro portato avanti con dedizione, e gli augura un proficuo futuro al servizio del territorio trentino. E’ già stato convocato per la prossima settimana un Coordinamento provinciale di AGIRE per assicurare continuità alle attività del movimento».

