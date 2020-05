La Questura chiude il minimarket etnico a piazza della Portela: assembramenti, spaccio e zero rispetto delle regole

Spaccio, assembramenti, risse, consumo di alcol e di droghe e nessun rispetto delle regole: questa la situazione che si era venuta a creare attorno al minimarket etnico in piazza della Portela, in uno dei quartieri più colpiti dal degrado a Trento.

Da oggi però arriva lo stop: la Questura ne ha infatti disposto la chiusura del locali per un mese, fino al 21 giugno.

Il questore di Trento, con provvedimento notificato nella serata di ieri, ha disposto, con parere favorevole del presidente della Provincia autonoma di Trento, la sospensione dell’attività commerciale “Eurasia Minimarket” di piazza della Portela, come previsto dall’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Dallo scorso 6 maggio un presidio fisso delle forze dell’ordine era stato predisposto al fine di limitare i danni del degrado in un contesto già ampiamente fuori controllo, come più volte segnalato dal nostro quotidiano: gruppi di immigrati senza mascherina, noncuranti del rispetto della distanza minima raccomandata dalle norme di prevenzione anti contagio, avevano continuato ad affollare gli spazi interni ed esterni al locale creando tra il resto, secondo quanto riportato dalla Questura, un grave pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini (ai sensi art.100 del T.U.L.P.S).

Si tratta di uno stop temporaneo dovuto anche all’alto numero di sanzioni ricevute durante il periodo di lockdown e che dovrebbe riportare un minimo di ordine almeno nell’area interessata, ovvero all’angolo tra la piazzetta e via Roma.

Durante l’attuale periodo emergenziale, è stato deferito all’autorità giudiziaria per spaccio di stupefacenti un soggetto di origine nigeriana sorpreso in flagranza di reato davanti al negozio e sono stati inoltre sanzionati diversi soggetti che si intrattenevano in zona, sia per violazioni delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, sia per il mancato rispetto delle norme di convivenza contenute nel Regolamento di polizia urbana.

Le recenti verifiche effettuate presso il negozio, svolte anche in collaborazione con la polizia di Stato e con le altre forze di polizia statale, hanno portato alla contestazione di alcune violazioni a carico della società titolare dell’esercizio per mancato rispetto delle disposizioni igieniche sanitarie del periodo emergenziale, ma hanno soprattutto evidenziato che il locale è abitualmente frequentato da persone pregiudicate. Infatti in diverse occasioni sono stati identificati soggetti con pendenze penali che si ritrovavano presso l’attività commerciale.

Nella mattinata di oggi il personale della polizia di Stato, insieme agli agenti del Nucleo civico della polizia locale, ha apposto i sigilli all’attività commerciale, dando seguito all’ordine del questore che dispone la chiusura temporanea del negozio per un periodo di trenta giorni.

