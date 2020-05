Approvate quasi una settantina di richieste di ampliamento dei plateatici

Sono in corso i sopralluoghi dei plateatici cittadini da parte della Polizia Locale per dare la possibilità agli esercenti in possesso del titolo di occupazione, di poter gestire gli spazi con le nuove normative di distanza Covid-19.

Questa operazione, accompagnata da una concreta semplificazione burocratica per il rilascio della concessione per gli spazi extra (basta una mail di richiesta sopralluogo), permette alla nostra città, di offrire spazi all’aperto in totale sicurezza e con un elevato standard di qualità dell’accoglienza, da sempre fiore all’occhiello della nostra bella città.

Sono più di 200 i plateatici standard autorizzati e circa 80 le domande di occupazione “extra” arrivate ad oggi.

Le richieste, tutte già verificate con sopralluogo, verranno autorizzate nel corso della prossima settimana tramite mail da parte degli uffici di competenza.

La quasi totalità degli ampliamenti è stata accolta, mentre solo in qualche isolato caso, per motivi fisici di spazio non è stato possibile concedere ulteriore spazio.

«La cittá si sta trasformando in un accogliente salotto – commenta l’Assessore Stanchina – è importante fare un appello a tutti per avere in questo delicato momento, grande senso di responsabilità e di condivisione. Le persone per ritornare a fruire dei servizi della città hanno bisogno di sicurezza, ed è questo il primo aspetto sul quale tutti, con grande impegno dobbiamo concentrarci».

Le richieste di ampliamento plateatici potranno ancora pervenire fino al giorno Venerdí 5 giugno 2020 e non oltre all’indirizzo @mail: paola.fedrizzi@comune.trento.it

