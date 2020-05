Maurizio Fugatti: «Il Trentino preso in giro dal governo Conte, non possiamo far finta di nulla»

Oggi è stata una giornata di fitti incontri con il governo Conte. I toni cominciano ad alzarsi e Fugatti si scaglia contro il governo.

“Siamo partiti con responsabilità e spirito di leale collaborazione. Il risultato è che ci sentiamo presi in giro da un Governo che evidentemente punta a fare cassa sulle spalle dei territori“.

A dirlo è il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che riassume così la posizione assunta durante la videoconferenza con i colleghi delle altre Regioni e con la Provincia autonoma di Bolzano.

“Non ci crede nessuno – ha detto Fugatti – che nell’approvare un decreto da 55 miliardi, lo Stato riesca a trovare appena 1,5 miliardi quando il reale fabbisogno è di oltre 5 miliardi. Gli equilibri su cui poggiavano i conti dello Stato sono saltati e se questa è la risposta, è chiaro che non si è voluto ascoltare minimamente i territori. Significa impedire non solo a noi, che per statuto gestiamo con le nostre forze sanità, scuola e tante altre competenze, ma anche alle Regioni ordinarie di assicurare ai propri cittadini servizi essenziali come la salute ad esempio”

Le provincie autonome avevano chiesto al governo di 5,2 miliardi di euro e ne arriveranno 1,5 divisi pro quota fra tutte le autonomie speciali.

Nella ripartizioni al Trentino toccherebbero 130 milioni di euro contro i 430 richiesti da Fugatti.

«Non ci stiamo che lo Stato faccia cassa sulle richieste del territorio. I conti dello Stato sono saltati quindi 300 milioni per il governo erano solo una goccia nel mare, invece per il Trentino sono linfa vitale. Quello dello Stato – aggiunge il governatore – è un approccio poco rispettoso nei confronti delle autonomie e dei territori in generale. Ci ha colpito molto negativamente questo comportamento perché il governo giallorosso ci scarica responsabilità che non abbiamo. Abbiamo chiesto al presidente delle regioni Bonaccini un veloce incontro con il premier Conte perché non possiamo far finta di nulla»