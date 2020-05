Mascherina, quella sconosciuta: parchi di Trento e via Calepina presi d’assalto da centinaia di persone. Il Video

Sono molte le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione in questi giorni (numero whatApp 3922640625) e che testimoniano purtroppo la completa irresponsabilità e rispetto delle regole messe in campo per contrastare la diffusione del Covid 19.

Ne presentiamo due, una delle quale clamorosa, ricordando che la mascherina quando si viene a contatto con una persona va indossata e non lasciata penzolare dal mento come appare nella foto. In molti casi, come testimoniato nelle fotografie, molte persone nemmeno le portano.

Ieri sera si è formato un’enorme assembramento di persone davanti al pub “angolo dei 33”.

Una sessantina di persone completamente senza mascherina, si ammassate, senza mantenere alcuna distanza, sedute sui marciapiedi, sui cornicioni delle vetrine e dei portoni, con bicchieri di vetro abbandonati poi per terra.

Guanti inesistenti e quindi nessun rispetto della direttiva covid.

«Ho chiamto il 112 – spiega un inquilino dei piani superiori di via Calepina – mi hanno detto che verranno a fare un controllo e che hanno una lunga lista di interventi. Tutti gli esercizi bar, gelaterie ristoranti hanno affrontato spese enormi a fronte di minori entrate per rispettare le regole e mi sembra necessario, per imparzialità, che siano controllati e che rispettino le regole. Stanno mettendo a repentaglio le fatiche e i sacrifici di tutti noi, chiedo un controllo costante e puntuale visto che sono gli unici in questa area che stanno trasgredendo».

La persona che ha assistito a quanto sopra ha segnalato la cosa anche a «sensor civico» la piattaforma messa in campo dal Sindaco per le segnalazioni dei cittadini. Vedremo la risposta dell’amministrazione nei prossimi giorni.

L’altro caso riguarda i parchi di Trento con particolare attenzione a quello delle Albere dove ormai è «liberi tutti».

Il report fotografico illustra la situazione alle 18.00 di ieri. «Sono state avvertite anche le forze dell ordine, la televisione e il presidente Fugatti – spiega il lettore che ha inviato le foto – credo sia doveroso pubblicare queste fotografie per portare un po’ di “coscienza sociale” sul non rispetto delle regole e il non rispetto altrui che tanta gente ha. Ho chiamato la municipale ma è arrivato dopo oltre un’ora quando tutti erano già andati via»

