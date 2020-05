Interporto sottoutilizzato: al via «Smartlogi» il progetto finanziato dal Fondo Europeo

L’Interporto di Trento era nato col dichiarato scopo di alleggerire il trasporto su gomma, favorendo quello su rotaia.

L’idea era quella di creare uno snodo intermodale di livello internazionale sfruttando una posizione strategica, quella cioè di essere il primo approdo delle merci i uscita da Austria e Germania, ma anche di quello di poter essere un punto di raccolta per i trasporti italiani verso l’Europa o i porti nordici primo tra tutti Anversa.

In questo caso va aperta una parentesi. In quell’Europa che vorrebbe essere di uguali regole per tutti gli Stati membri, si permette all’Olanda di diventare una sorta di paradiso fiscale legalizzato.

Infatti oltre a essere la sede legale di molte società italiane – la Fiat Chrysler Automobiles, ad esempio, è un’ azienda italo-statunitense, ma di diritto olandese – gli sgravi fiscali per le pratiche dogali per la merce imbarcata, sta attaccando pesantamente il portafoglio clienti dei maggiori porti italiani, Genova su tutti.

Tornando all’Interporto, oggi il 73% delle merci viaggia su gomma ( in 5 anni è aumentato del 28% ) e solo 27% su rotaia ed a questo proposito uno studio concluso dai ricercatori di Eurac Research di Bolzano ha ribadito, il ruolo strategico che l’Interporto di Trento potrebbe avere per alleggerire il carico merci sull’A22.

E’ utile ricordare come Interporto sia una società a capitale misto con partecipazioni sia della provincia di Bolzano che di quella di Trento.

Per aumentare il volume dei trasporti, Interbrennero dovrebbe puntare sulle merci in uscita dal sud della Germania e dall’Austria, realtà troppo vicine all’Alto Adige per giustificare il trasporto combinato.

Il giudizio di Eurac è che lo snodo di Trento sia sottoutilizzato nonostante un investimento complessivo di 100 milioni di euro, 1300 persone impiegate, 14 mila operazioni doganali annuali e 86 società che hanno sede nell’area.

Un capitale economico e umano che attualmente non rende come dovrebbe. Se poi l’Austria dovesse rendere ancora più restrittive le modalità del passaggio delle merci, il loro trasferimento su rotaia diverrebbe praticamente obbligatorio, pur in presenza di una rete ferroviaria nazionale pressoché inadatta.

Per questo motivo il trasporto combinato sarebbe la soluzione ideale ed il suo sviluppo tra Austria e Italia è l’oggetto del progetto “Smartlogi” finanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale e Interreg V-A Italia-Austia 2014-2020