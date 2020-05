Il Comune di Cles approva la riduzione dell’80% del canone di occupazione del suolo pubblico

Il Comune di Cles ha disposto la riduzione nella misura dell’80% del Canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) per tutte le attività commerciali ed i pubblici esercizi, fino al 31 dicembre 2020, con delibera della Giunta comunale n. 89 del 18 maggio 2020, riconoscendo il valore sociale, di promozione economica e di interesse pubblico, del progetto di promozione della ripresa delle attività commerciali proposto da Consorzio Cles Iniziative e dall’Associazione Commercianti Sezione Valle di Non.

A fronte di un evidente appiattimento della curva epidemica, nel tentativo di trovare un bilanciamento dei principi di tutela della salute, che resta ovviamente prevalente, e della tutela del tessuto socio-economico territoriale, la Provincia Autonoma di Trento si appresta ad allentare le misure di contenimento a favore di una progressiva e graduale ripresa delle attività economiche, approvando puntuali protocolli per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e della popolazione.

Tali protocolli prevedono vincoli diversi per le varie attività, ma pur sempre abbastanza stringenti in fatto di distanziamento sociale e modalità di utilizzo degli spazi interni. Viene quindi incentivato e raccomandato l’utilizzo di spazi all’aperto, sia privati che di uso pubblico.

Pubblicità Pubblicità

In tale contesto anche le attività economiche di Cles, rappresentate dal Consorzio Cles Iniziative e dall’Unione Commercio e Turismo della sezione di Cles, hanno programmato la riapertura dei negozi sulle piazze di Cles dal giorno 15 maggio 2020 e dei pubblici esercizi dal 18 maggio 2020.

Le due associazioni, in rappresentanza di gran parte delle attività commerciali, hanno presentato un progetto per la ripresa delle attività, e consapevoli della necessità di dare nuovo impulso alla borgata di Cles come centro nevralgico dell’economia di valle, puntano principalmente su una campagna promozionale social, per fidelizzare nuovamente la propria clientela, dando rilievo al centro storico di Cles come centro commerciale naturale, luogo di incontro e di intrattenimento anche per la prossima estate.

L’impegno sociale dei promotori è senza dubbio quello di mantenere, anche grazie alla possibilità di fruire degli spazi all’aperto, i livelli occupazionali tradizionali e di cercare di garantire anche un certo numero di contratti stagionali che le attività clesiane hanno sempre offerto durante la stagione estiva.

Pubblicità Pubblicità

La Giunta comunale ritiene di dover sostenere questa importante e determinante fase di passaggio tra il periodo di chiusura quasi totale delle attività economiche e la loro riapertura in vista della stagione estiva ormai alle porte, pur alle prese con i vincoli di distanziamento sociale imposti dall’epidemia. Per questo si ritiene opportuno mettere ciascuno nella condizione di poter fruire degli spazi esterni, rendendo le procedure di rilascio delle autorizzazioni o concessioni di occupazione il più possibile snelle, in forza dell’articolo 43 della L.P. 3/2020.

Detta disposizione non pregiudica l’applicazione di ulteriori disposizioni normative recanti agevolazioni in materia.

Maggiori info sul sito del Comune di Cles.