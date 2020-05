Terminata la stagione del calcio femminile. Il Trento Clarentia chiude al quarto posto

Il campionato nazionale femminile Under 19, interrotto a fine febbraio a causa dell’emergenza sanitaria, non è più ripreso. Il Trento calcio femminile ha quindi concluso la stagione al quarto posto.

Mancavano solo tre partite alla fine del campionato: due trasferte (Padova e Verona) e la sfida in casa con la Virtus Padova.

Nell’ultimo confronto prima dello stop la squadra aveva perso in casa contro il Padova per 3-1 (in realtà un recupero della quarta giornata) e la sconfitta aveva fatto scivolare la squadra dal terzo al quarto posto.

Il calendario, se fosse ripreso il campionato, sarebbe stato abbastanza impegnativo visto che nelle due trasferte avrebbero incontrato rispettivamente la prima e la terza classificata.

Il quarto posto è comunque un ottimo risultato. La squadra ha dimostrato di essere ampiamente migliorata rispetto all’annata precedente e con un reparto difensivo parecchio solido rispetto al girone d’andata. Il quarto posto è frutto di quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte, con 17 gol fatti e 14 subiti.

Attraverso un’intervista pubblicata sul sito della squadra il capitano Elena Bertamini ha affermato che le giovani calciatrici non si sono mai fermate ma hanno comunque continuato ad allenarsi da casa: «Durante questo periodo di Coronavirus abbiamo cercato di continuare gli allenamenti in casa e di mantenere i contatti in video chiamata tra di noi: le distanze non ci hanno separato.

Ovviamente ci manca moltissimo il calcio, non solo come sport e gioco, ma anche come condivisione di momenti con la squadra e la società. Fortunatamente i nostri allenatori ci hanno fornito degli esercizi da seguire individualmente per mantenerci in forma, che rompono la monotonia delle giornate scandite principalmente da video-lezioni e studio».

