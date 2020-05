Sportello Amico di Predaia: anche (e soprattutto) in tempo di pandemia un servizio fondamentale gestito con serietà e competenza

In tempo di pandemia i cittadini di Predaia non sono rimasti soli. Anche grazie allo Sportello Amico, gestito dalla referente Raffaella Falduti, ex poliziotta in servizio alla procura della Repubblica di Bolzano e ad oggi consigliere del Cda della Casa di Riposo di Taio, la gente del Comune di Predaia ha potuto trovare supporto, sostegno, ascolto.

Una mano tesa in grado di aiutare, in mille modi diversi, chi si è trovato particolarmente in difficoltà.

Attivo ormai da qualche anno, lo Sportello Amico di Predaia ha cercato fin da subito di instaurare un dialogo costruttivo ed efficiente con la popolazione, costituendo anche un grande supporto per l’amministrazione comunale.

Pubblicità Pubblicità

L’attività di ascolto in questi anni ha dato la possibilità a tante persone di risolvere le loro problematiche. I risultati sono stati eccellenti sia sotto il profilo umano che professionale, e le situazioni sono sempre state affrontate con la massima discrezione.

Sono stati individuati infatti i giusti percorsi da intraprendere in base alle singole esigenze, indirizzando verso gli uffici competenti che potevano soddisfare le varie richieste.

“Anche le situazioni più difficili come la mia, fatte di momenti d’incertezza e di difficoltà – racconta Anna Odorizzi in una lettera inviata al nostro giornale –, sono state affrontate con professionalità e competenza, garantendo risposte pratiche, più che burocratiche”.

Pubblicità Pubblicità

“Sono stata infatti indirizzata e accompagnata verso gli uffici della pubblica amministrazione preposti e sono riuscita così a risolvere gran parte delle mie problematiche. Essere sostenuti e accompagnati nei percorsi duri della vita con imparzialità ed attenzione diventa per noi tutti cosa rara ed è un valore aggiunto da condividere”.

Con questo spirito di condivisione Raffaella Falduti, anche in questo periodo difficile, ha reso possibile una fitta collaborazione con moltissimi aderenti allo Sportello tramite il canale WhatsApp.

“I molteplici decreti e la loro poca chiarezza hanno spesso destabilizzato le persone di ogni età, portando a incomprensioni e a doversi immergere in una burocrazia assurda – racconta Odorizzi –. Non è stato facile, ma per fortuna lo Sportello Amico ha cercato di fare rete, coinvolgendo e supportando la comunità. È stato sollecitato quotidianamente per ottenere chiarimenti ed è sempre stato in grado di fornire risposte certe, capaci di colmare angosce e paure di giovani, adulti e anziani”.

Come racconta Anna Odorizzi nella sua lettera, i riscontri a livello normativo sono stati infatti sempre tempestivi e puntuali. “Ogni criticità – continua Odorizzi – è stata approfondita con professionalità e con un sostegno morale eccellente, senza mai alterarsi, nonostante le molteplici richieste che provenivano dai cittadini sia sul gruppo WhatsApp nato per la circostanza, sia privatamente”.

Non va dimenticata, inoltre, la distribuzione gratuita di migliaia di mascherine, donate a chi ne aveva maggiormente bisogno. Un lavoro di squadra che ha reso orgogliosi tutti i componenti.

La pagina Facebook gestita da Debora Helfer ha poi contribuito a dare ampia diffusione a tutte le informazioni e iniziative messe in atto.

“Una responsabilità cosi grande verso la comunità non deve e non può rimanere nel silenzio – conclude Anna Odorizzi – e noi tutti che ne abbiamo usufruito non possiamo che dire grazie. Grazie davvero per l’impegno quotidiano dimostrato, sempre con grande garbo nei confronti di ogni singola persona. Questo è un valore indispensabile per il futuro della comunità tutta”.

SPORTELLO AMICO: VOLONTARI A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ – L’innovativo servizio “Sportello Amico” è stato voluto e sostenuto dalla commissione politiche sociali del Comune di Predaia.

Il servizio è curato da volontari che mettono a disposizione degli utenti le proprie competenze in ambiti diversi: dal ramo giurisdizionale alle nuove tecnologie, dalla modulistica all’informatica, fino al settore scolastico-educativo.

La proposta è nata per garantire a chi ne ha bisogno un aiuto, un indirizzo, o anche soltanto un orecchio capace di ascoltare.