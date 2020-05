«La voce delle partite iva» il giorno dopo: «Insieme possiamo far diventare grande questa regione»

È durato 2 ore il confronto fra la delegazione dell’associazione composta da Marco Selber, Armando Bonomi, Michele Zanella, Alessandra Cipriani, Fabio Vighesso, e Daniela Trimeloni (nella foto) durante il quale è stato sviluppato un concetto chiaro.

Supporto immediato per fronteggiare la crisi e aiuto futuro per sviluppare meglio il territorio.

L’associazione ha idee molto chiare e vorrebbe abbattere il muro di omertà che spesso si crea tra politica e impresa. “Vogliamo avere la possibilità di lavorare bene sul territorio per poter creare un futuro solido e poter sviluppare bene le potenzialità che il Trentino ci offre”, sono le parole di Marco Selber.

L’Associazione, apolitica e apartitica, ha radunato in breve tempo 7.600 iscritti alla pagina FB e poi ha tramutato questa pagina social in una realtà che ha fatto il primo passo di un progetto molto più ambizioso.

Ieri «la voce delle partite iva» ha cosnegnato una petizione di oltre 2.500 firme al presidente del consiglio provinciale Walter Kaswalder. (qui articolo)

Walter Kaswalder ha valutato tutte le proposte e le porterà in Consiglio per la prossima settimana. Il confronto non è stato duro, ma anzi, si sono toccati punti che entrambe le parti hanno nei loro programmi e potrebbe nascere un buon sodalizio tra due mondi spesso divisi da burocrazia e incomprensioni.

“Il momento è difficile, ma il futuro lo è ancora di più. Prima di tornare alla normalità ci vorrà del tempo, e stiamo lavorando per poter trasformare un momento negativo in una specie di trampolino per il domani”, ha detto Armando Bonomi, portavoce provvisorio della neonata Associazione e protagonista di uno sfogo sui social qualche giorno fa che ha avuto un lungo seguito.

“L’Associazione copre ogni tipo di attività, e stiamo lavorando per tutti”, prosegue Bonomi, “finalmente ci siamo seduti su uno di quei tavoli che contano.”

La stretta di mano tra Kaswalder e i rappresentanti dell’Associazione può portare ad una serie di soluzioni che non erano state prese in considerazione prima e potrebbe dare il via ad una piccola, innovazione.

“La nostra Associazione sarà sempre disponibile a voler collaborare con la politica per fini reali e cose concrete, il Trentino ha bisogno di noi, come noi del Trentino e solo se restiamo uniti riusciremo a crescere” sono invece le parole di Michele Zanella.

Per ultimo Marco Selber “Abbiamo esposto i nostri problemi, ma abbiamo anche portato idee e soluzioni concrete. Se remiamo tutti nella stessa direzione e ci diamo una mano tutti assieme, possiamo far diventare grande questa Regione”.

Inutile dire, che spesso, guardiamo i “cugini” dell’Alto Adige come più fortunati, ma forse non è solo questione di fortuna e questa Associazione delle Partite Iva ne è ben conscia.