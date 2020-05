Via Carlo Sette a Lavis chiusa per una settimana

A partire da domani, mercoledì 20 maggio, oppure da dopodomani (in base alle condizioni meteo) e fino a giovedì 28 maggio via Carlo Sette a Lavis sarà interrotta sul lato est (verso via IV Novembre), per consentire alcune operazioni legate alla realizzazione del garage interrato (qui l’articolo).

Per questo motivo da domani l’autobus 17, dopo la fermata del Municipio, procederà in via De Gasperi, saltando quindi le fermate di Via Carlo Sette e San Lazzaro.

Chi viene da via IV Novembre verso il paese dovrà percorrere Via Orti, ma è preferibile accedere al paese dalla SS12.

Da giovedì prossimo 21 maggio, inoltre, l’isola ecologica di Via Carlo Sette sarà spostata in via S. Udalrico. Per la raccolta di umido e secco fino a giovedì 21 maggio compreso non cambia nulla, poi si provvederà a fornire nuove indicazioni ai residenti della zona.

È instituito il divieto di transito, infine, per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate in via IV Novembre, eccetto autocarri e mezzi d’opera del servizio raccolta rifiuti.