Trasparenza partiti 2018: Ghezzi non presenta i conti. Futura finisce in due liste «nere». Ok tutti gli altri partiti trentini

Emergono sorprese dalla relazione 2020 della Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Parliamo della commissione parlamentare che ha il compito di vigilare sulla trasparenza di quanto rendicontato annualmente dai partiti e dai movimenti.

Il documento in questione, datato 28 aprile 2020, si riferisce in particolare alla regolarità e conformità dei rendiconti forniti per l‘esercizio contabile 2018 e presenta elenchi differenti dove le diverse realtà politiche vengono menzionate a seconda delle fasce di collocazione: dagli adempienti a quelli in corso di controllo, fino agli inadempienti (e sanzionabili fino a 200 mila euro di multa).

A questo proposito, cinque partiti hanno presentato un totale di nove ricorsi contro il provvedimento della Commissione della pena pecuniaria dovuta alla mancata trasparenza.

Alla data del 15 giugno 2019 avevano dunque presentato ordinaria documentazione 74 dei 101 partiti sottoposti all’obbligo. Di questi 74, ne sono stati riconosciuti in piena regola 52 mentre per i restanti 22 sono ancora in itinere le analisi della documentazione presentata.

Nella rosa dei 52, anche quasi tutti i partiti locali tra cui Agire per il Trentino di Claudio Cia, Civica Trentina, il PATT e Progetto Trentino (Tabella 2).

Quasi tutti. Perché nella lista degli inadempienti, ovvero inottemperanti agli obblighi di presentazione dei rendiconti, assieme ai nobili cavalieri di Più Europa e altri 23 c’è anche lui: Paolo Essere Umano Ghezzi con la sua Futura 2018.

Lo Sherlock Holmes che indaga sui finanziamenti altrui questa volta finisce dietro la lavagna o per essere più precisi, viene infilato in ben due liste differenti che distinguono i migliori tra i peggiori.

Parliamo della Tabella 4 del documento, nella quale compaiono in elenco le realtà politiche ‘inottemperanti alla data del 15 giugno 2019 ai sensi dell’art 9, comma 4 della legge n.96/2012 e destinatarie di atti di contestazione‘ nonché della Tabella 5 dove all’atto della contestazione si aggiunge anche l’ordinanza di ingiunzione per tale inottemperanza.

Quindi pena pecuniaria per la mancata trasparenza e bacchetta sulle mani. Non c’è che dire. Il cintura nera dell’equità nostrana non ci fa una bella figura.

In allegato il documento: relazione_28_aprile_2020

Sotto, parti delle tabelle menzionate nel testo