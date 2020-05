Cambio gestione per il bar Agorà di Ravina

Bonus vacanze 2020: i dettagli del bonus fino a 500 euro da spendere per le ferie italiane Mentre si iniziano a intravedere le prime aperture di stabilimenti balneari e spiagge, l’incognita vacanza è ancora viva su tutto il territorio italiano, insieme alle riaperture delle strutture ricettive, le limitazioni agli spostamenti tra Regioni e l’ormai noto bonus vacanze per le famiglie. Non è fatto nuovo che tra le ultimissime novità varate dal Governo […]

Ristrutturare casa a costo zero: Detrazioni fino al 110% grazie al nuovo Ecobonus In questo momento di grave crisi sociale ed economica causata dall’arrivo dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, è stato più volte immaginato e sospettato un’eventuale e inevitabile shock per gli investimenti privati ma sopratutto per il settore dell’edilizia. Per questo motivo, il Governo italiano con il recente Decreto Rilancio varato 13 maggio 2020 ha messo sul […]

Cena in serra: da Amsterdam la soluzione originale, romantica e perfetta per cenare in sicurezza L’attuale emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il mondo intero e la magica atmosfera di una cena romantica sono unite da un filo sottilissimo che passa dall’obbligo del distanziamento sociale, previsto per evitare il rischio di contagio da Covid – 19. In questo caso la misura è stata perfettamente reinventata e sfruttata per dedicare alle coppie […]

Da un liceo Trentino la tessera in legno, costruita con alberi abbattuti da Vaia La terribile tempesta di Vaia che, tra il 26 e il 30 ottobre del 2018 ha colpito con intese piogge e temporali le regioni del Trentino e del Veneto, distruggendo completamente migliaia di ettari di foreste alpine, ha causato un devastante impatto sul territorio. Ad oggi, recuperare il legno diventa quindi fondamentale sia per sostenere […]

Spot, il cane – robot che fa rispettare il distanziamento sociale Applicazioni per il monitoraggio, sistemi di sicurezza e forze dell’ordine: da quando è scoppiata l’emergenza Covid- 19 i controlli per il mantenimento del distanziamento sociale si sono aggiunti con forza ai più noti dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine. Tutto, al fine di prevenire il più possibile i rischi legati ad un’eventuale contagio. […]

La città del futuro sarà in legno, l’idea per salvare l’ambiente Dopo una lunga era dominata dal cemento e dall’acciaio, pensare ad un’intera città in cui il legno torni ad essere il protagonista è un sogno che sta diventando realtà per molti architetti che sposano appieno l’idea della sostenibilità. Sebbene sia antico e conosciuto fin dagli inizi dell’umanità il legno infatti, potrebbe diventare presto il materiale […]

Anche in Italia l’hotel al sapore di cioccolato Quando, poco distante dal centro del capoluogo Umbro, il profumo e l’essenza del più noto e amato cibo degli dei, si distingue con originalità e unicità in ogni forma e colore, si sta entrando nel goloso e profumato mondo dell’Etruscan Chocohotel: il primo albergo interamente dedicato al cioccolato. Entrando nella Hall dell’hotel il piacevole e […]

Ecco alcune interessanti varianti per il pane fatto in casa! Nulla è più buono del profumo di pane appena sfornato. È qualcosa che vincerebbe qualsiasi paragone. Di questo prodotto sempre presente sulle tavole degli italiani ne esistono innumerevoli varianti: che sia farcito o classico, di pane ce n’è davvero per tutti i gusti! Guardiamo ora alcune versioni farcite, particolarmente saporite! PANE ALLA CURCUMA Il pane alla […]