Bosco della città: a san Rocco continuano i furti sulle autovetture

Arriva il caldo: è tempo di bevande e cibi detox in vista dell’estate Dopo due mesi di pizze, focacce e torte, è tempo di rimettersi in forma in vista dell’estate. Questo, non solo perché è “bello” essere in forma ed avere un bel fisico da sfoggiare, ma anche perché seguire un’alimentazione corretta ed uno stile di vita sano sono fondamentali per mantenere al meglio il nostro corpo e […]

Bonus vacanze 2020: i dettagli del bonus fino a 500 euro da spendere per le ferie italiane Mentre si iniziano a intravedere le prime aperture di stabilimenti balneari e spiagge, l’incognita vacanza è ancora viva su tutto il territorio italiano, insieme alle riaperture delle strutture ricettive, le limitazioni agli spostamenti tra Regioni e l’ormai noto bonus vacanze per le famiglie. Non è fatto nuovo che tra le ultimissime novità varate dal Governo […]

Ristrutturare casa a costo zero: Detrazioni fino al 110% grazie al nuovo Ecobonus In questo momento di grave crisi sociale ed economica causata dall’arrivo dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, è stato più volte immaginato e sospettato un’eventuale e inevitabile shock per gli investimenti privati ma sopratutto per il settore dell’edilizia. Per questo motivo, il Governo italiano con il recente Decreto Rilancio varato 13 maggio 2020 ha messo sul […]

Cena in serra: da Amsterdam la soluzione originale, romantica e perfetta per cenare in sicurezza L’attuale emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il mondo intero e la magica atmosfera di una cena romantica sono unite da un filo sottilissimo che passa dall’obbligo del distanziamento sociale, previsto per evitare il rischio di contagio da Covid – 19. In questo caso la misura è stata perfettamente reinventata e sfruttata per dedicare alle coppie […]

Da un liceo Trentino la tessera in legno, costruita con alberi abbattuti da Vaia La terribile tempesta di Vaia che, tra il 26 e il 30 ottobre del 2018 ha colpito con intese piogge e temporali le regioni del Trentino e del Veneto, distruggendo completamente migliaia di ettari di foreste alpine, ha causato un devastante impatto sul territorio. Ad oggi, recuperare il legno diventa quindi fondamentale sia per sostenere […]

Spot, il cane – robot che fa rispettare il distanziamento sociale Applicazioni per il monitoraggio, sistemi di sicurezza e forze dell’ordine: da quando è scoppiata l’emergenza Covid- 19 i controlli per il mantenimento del distanziamento sociale si sono aggiunti con forza ai più noti dispositivi di protezione individuale come guanti e mascherine. Tutto, al fine di prevenire il più possibile i rischi legati ad un’eventuale contagio. […]

La città del futuro sarà in legno, l’idea per salvare l’ambiente Dopo una lunga era dominata dal cemento e dall’acciaio, pensare ad un’intera città in cui il legno torni ad essere il protagonista è un sogno che sta diventando realtà per molti architetti che sposano appieno l’idea della sostenibilità. Sebbene sia antico e conosciuto fin dagli inizi dell’umanità il legno infatti, potrebbe diventare presto il materiale […]

Anche in Italia l’hotel al sapore di cioccolato Quando, poco distante dal centro del capoluogo Umbro, il profumo e l’essenza del più noto e amato cibo degli dei, si distingue con originalità e unicità in ogni forma e colore, si sta entrando nel goloso e profumato mondo dell’Etruscan Chocohotel: il primo albergo interamente dedicato al cioccolato. Entrando nella Hall dell’hotel il piacevole e […]