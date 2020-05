Bisesti replica a Biancofiore: «Il candidato sindaco di Trento lo decidiamo noi e non Roma»

Dopo le dichiarazioni di Michaela Biancofiore di Forza Italia, che rimettono in discussione la figura di Alessandro Baracetti come candidato sindaco del centro destra alle prossime elezioni comunali del capoluogo arriva a stretto giro di posta la replica del segretario della Lega Mirko Bisesti.

«Le candidature per il Comune di Trento si decidono a Trento e non a Roma» – risponde così attraverso i social Bisesti gelando la Biancofiore che ieri in una nota aveva prospettato di rimettere in discussione la candidatura di Baracetti portandola sui tavoli romani del movimento.

«L’emergenza Covid spinge necessariamente ovunque a rivedere le singole situazioni e ad adeguarle al post lockdown per programmi e persone prescelte. Premetto che non conosco l’avvocato Baracetti – scriveva l’amazzone Berlusconiana – che sicuramente è persona stimabile e di alto profilo, ma se si sono aperte perplessità nella coalizione che lo dovrebbe appoggiare, ritengono vadano valutate e sviscerate ad ogni livello fino a quello superiore. Nella mia qualità di assistente per i problemi legati alle questioni territoriali del coordinamento nazionale di Presidenza di Forza Italia, sarà mio dovere portare la decisione riguardo alla candidatura a sindaco di Trento, sul tavolo nazionale così come per altro previsto da FI per ogni comune capoluogo laddove non ci sia conformità di vedute e convinzione delle forze di coalizione»

Pubblicità Pubblicità

Biancofiore nella sua nota spiega di essere portavoce dei malumori e dei disagi di molti militanti del centro destra che in queste ultime settimane di sono rivolti a lei per mostrare le loro perplessità sulla figura di Baracetti: «in molti di Forza Italia, ma anche degli altri partiti della coalizione, mi hanno telefonato chiedendomi di fare qualcosa»

Ma il cambio di marcia sembra non interessare solo Trento ma anche Riva del Garda dove secondo la Biancofiore per avere la certezza della vittoria dovrebbe scendere in campo Mario Malossini.

Il disagio e i malesseri da parte alcuni esponenti di Forza Italia si sommano a quelli di Agire per il Trentino e di Fratelli d’Italia che per bocca del senatore De Bertoldi chiedono un cambiamento veloce del candidato.

Mercoledì la coalizione di riunirà per un confronto, ma è pensiero comune che sarà solo un passaggio dove non verrà deciso nulla.