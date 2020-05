Altopiano di Pinè: il video sulla transumanza delle pecore supera il milione di visualizzazioni

Un successo inaspettato quello che il video della transumanza delle pecore sull’Altipiano di Pinè ha riscontrato su YouTube; 1. 077.703 visualizzazioni.

Considerazione a margine: la transumanza è diventata patrimonio dell’Unesco e quindi il video testimonia un’attività di interesse mondiale.

A realizzarlo è stato Alessandro Ghezzer che così commenta l’inatteso successo: “ Ovini superstar. Questo è un fatto per me incredibile: un paio di anni fa ho fatto un video col cellulare ad un gregge di pecore che ho incontrato per caso mentre transumavano a Piné, dirette verso l’Adriatico. Niente di che, ho girato improvvisando lì per lì, poi a casa ho montato alla buona qualche spezzone e l’ho scaraventato il video su YouTube senza alcuna ambizione, se non quella di mostrare una curiosità. Ebbene il video delle pecore ha superato il MILIONE DI VISUALIZZAZIONI! Mai successo! Il mio video più visto sul Vioz raggiunge a stento i 45.000 contatti. Forse è meglio se mi do agli ovini… “

I commenti tutti favorevoli anche se poi chi si trova in mezzo non approva per niente “i regalini” lasciato dalle pecore, ma si si sa il gregge ha qualcosa di poetico e ancestrale che il video esalta, la realtà magari può essere diversa.

Infine una curiosità. Tra i commenti al post non mancano quelli in arabo chissà non sarà che forse la pecora possa avere un fascino transnazionale ?