A Fondo 3 notti di soggiorno gratis in bed&breakfast per gli «eroi» che hanno combattuto il covid 19

3 notti di soggiorno gratuito a giugno nel suo bed&breakfast: così Letizia Mastria 30 anni mamma di 2 bambini, titolare del B&B Piazza di Fondo Val di Non vuole esprimere la propria gratitudine a chi è in prima linea per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

«Abbiamo sperimentato tutti chi più chi meno il dramma del coronavirus in questi mesi – spiega Letizia – chi con la quarantena e la chiusura della proprio attività e chi con il dramma ancora più forte della perdita di persone care o di lunghe degenze in ospedale. Tutti abbiamo visto sui media chi lo ha sperimentato sulla propria pelle quanto medici, infermieri e in generale operatori sanitari hanno fatto per noi e per la nostra salute, in particolare in Lombardia».

La titolare del B&B per ringraziare gli operatori sanitari che hanno dato l’anima per i malati di coronavirus in particolare nella zona di Bergamo (la Wuhan d’ Italia) tra le più fortemente colpite da questa pandemia, nel suo piccolo offre a medici e infermieri delle terapie intensive, rianimazione e dei reparti covid dedicati dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo la possibilità di soggiornare per alcuni giorni nel suo piccolo b&b a Fondo in Val di Non una volta terminata l’emergenza in corso.

Pubblicità Pubblicità

«Il b&b Piazza sarà felice di accoglierli per alcuni giorni per potersi rilassare e ristorare dalle fatiche fisiche e psicologiche a cui sono stati sottoposti in questo periodo recuperando così un po’ di serenità. Un piccolo gesto per ricompensare la loro enorme generosità e dedizione» – conclude Letizia

Per qualsiasi info contattare per mail letiziamastria@outlook.it

Pubblicità Pubblicità