“Turismo e ospitalità”: il corso gratuito promosso da “Ospitar Cavareno” si trasforma in 4 serate online

Il corso sul turismo in casa promosso da “Ospitar Cavareno” si trasforma in 4 serate online.

Come funziona il turismo in appartamento? A darne una spiegazione, fornendo molti consigli utili e informazioni su come gestire la propria proposta turistica, sarà il corso online “Turismo e ospitalità”, ormai ai nastri di partenza.

Il corso è gratuito e prenderà il via dopodomani, mercoledì 20 maggio dalle 19.30 alle 21.30, con “La Val di Non come comunità accogliente: nonesi per un giorno” per conoscere la valle delle mele attraverso la sua storia, i punti di interesse, la natura e l’enogastronomia per poi poterla raccontare ai turisti che qui vengono ospitati.

La settimana prossima, mercoledì 27 maggio sempre dalle 19.30 alle 21.30, l’appuntamento sarà con “Il Business Plan in ambito turistico”, con un focus su value proposition e Business Model Canvas.

Il 3 giugno, secondo il solito orario, l’approfondimento dal titolo “Comunicazione e marketing in abito turistico” partirà dallo storytelling del sito fino ad arrivare ai principali social network. Spazio poi a “L’importanza dell’homestaging” per conoscere il peso della valorizzazione degli immobili nel turismo delle seconde case.

Per concludere, il 10 giugno sarà la volta di “La messa online delle case”, un’analisi dei vari aspetti della messa online, a partire dalla predisposizione fisica a quella fiscale, fino alle principali Ota.

Come detto, il corso è gratuito e aperto a tutta la valle. Per maggiori informazioni è possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo info@ospitar.it o chiamare il numero 0461.095196.

Il corso si terrà in forma online sulla piattaforma “Zoom”. Seguirà la possibilità, su appuntamento, di partecipare a uno sportello.