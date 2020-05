Riprendiamoci la Vita, l’appello di centinaia di trentini: “Non si prolunghi la sospensione delle libertà costituzionali”

I sottofirmatari, persone appartenenti a varie categorie lavorative, travolte loro malgrado da questa emergenza e da tutto ciò che ne è conseguito dal punto di vista sanitario, psicologico, sociale ed economico, hanno sentito la necessità di riflettere criticamente e condividere con la comunità alcune riflessioni.

Il bel messaggio alla comunità è stato indirizzato anche alle istituzioni e in particolare al presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Si legge in una nota: “Dallo scoppio dell’epidemia di Covid19 a Wuhan in Cina le istituzioni italiane negano inizialmente il pericolo per il Paese, affermando che il nostro sistema sanitario nazionale è in grado di affrontare la problematica… scopriremo poi nei giorni seguenti che eravamo con la sanità al collasso.

Il 31 gennaio viene dichiarata l’emergenza sanitaria per 6 mesi, sospendendo di fatto le garanzie costituzionali, ma l’informazione è tutta rivolta alla sottolineatura di presunto razzismo verso le comunità cinesi in Italia.

Si attua la chiusura dei voli diretti dalla Cina, ma non quelli indiretti e inizia la ricerca del paziente zero dopo aver riscontrato il Covid 19 in una persona affetta da polmonite.

Da quel momento assistiamo ad una litania su mascherine e tamponi che ci sono e non ci sono, scopriamo dolorosamente che la globalizzazione determina anche la delocalizzazione della produzione di presidi sanitari anche semplici e assistiamo pertanto al triste spettacolo di sanitari obbligati ad operare a mani nude.

In breve tempo Lombardia e Veneto diventano epicentri del contagio, e poi di giorno in giorno l’epidemia si estende ad altre aree, seppur in maniera meno perniciosa.

Lunedì 9 marzo viene dichiarato il lockdown esattamente 1 mese e 9 giorni dopo la dichiarazione di emergenza sanitaria e questo in quanto la sanità pubblica risulta ormai al collasso non avendo preparato alcun piano per le emergenze.

Le persone si ritrovano improvvisamente a dover stare a casa e moltissimi a non lavorare, impediti nella propria vita di relazione con conseguenze gravissime che pagheremo nei prossimi mesi ed anni.

I DPCM che governano la nostra vita in quarantena sembrano non interessarsi agli effetti collaterali che si evidenziano con il passare dei giorni: disagio psicologico, separazione dagli affetti, riduzione dell’attività motoria, tutti elementi che abbassano fortemente le difese immunitarie, quanto la disperazione causata dalla perdita del lavoro totale o parziale. Per non parlare della segregazione dei bambini che hanno la necessità vitale di fare movimento, di stare all’aria aperta e di relazionarsi con il mondo, quanto gli anziani.

Ora dopo quasi 2 mesi di quarantena, senza nessuna certezza riguardante il nostro futuro, abbiamo constatato di avere un’informazione da parte dei media mainstream che definire a senso unico è un eufemismo. Senza nessun serio dibattito, un piccolo manipolo di virologi accreditati, hanno prodotto uno spettacolo indecoroso affermando tutto e il contrario di tutto, comportandosi spesso, più come prime donne, che come seri scienziati.

La stessa OMS, finanziata prevalentemente da privati e di conseguenza non immune da conflitti di interesse viene ora messa in discussione negli Stati Uniti per non aver saputo gestire adeguatamente l’emergenza.

In Italia abbiamo assistito anche alla disorganizzazione e alle disfunzioni di quel che restava della sanità pubblica che, resa azienda, aveva già subito numerosi ridimensionamenti di personale e di posti letto, seguendo il mantra de “me lo chiede l’Europa” e favorendo di fatto l’incremento della sanità privata.