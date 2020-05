Pressano guarda al futuro, il presidente Giongo: «Avanti con impegno e fiducia»

A poco più di un mese dalla conclusione dei campionati, quando ormai la “Fase 2” è entrata nel vivo, in casa Pallamano Pressano Cassa di Trento si guarda al futuro: nonostante la situazione sanitaria ancora in bilico, l’attività di pianificazione sportiva deve proseguire in vista della prossima stagione che – ad oggi – resta pronta per prendere il via a settembre.

La società giallonera di fatto non si è mai fermata in questi mesi per affrontare il difficile periodo del lockdown ed ora che un lento ritorno alla normalità è cominciato, fervono i preparativi per una pronta ripresa delle attività: dopo lo stop forzato ad inizio marzo e la successiva conclusione dei campionati di ogni grado, la voglia di ripartire è tanta e la macchina giallonera in continuo movimento non aspetta altro che il “via libera” per tornare a svolgere il proprio compito sportivo, sociale ed umano.

Il primo settore a richiedere certezze è la Serie A1 che, a seguito delle disposizioni federali, il prossimo anno avrà la formula di torneo a girone unico senza playoff con 17 squadre partecipanti: ”Per il decimo anno consecutivo prenderemo parte al massimo campionato – conferma il Presidente Lamberto Giongo – (foto) La situazione in ogni settore non è rosea e viviamo ancora alla giornata ma siamo fiduciosi; stiamo pianificando la Serie A1 per il 2020/2021 ma anche tutta la grande rete giovanile e sociale che è il compito primario della Società. La Pallamano Pressano è una macchina che deve andare avanti: con impegno e fiducia supereremo anche questa difficile situazione”. L’organizzazione è dunque pronta per riprendere il proprio corso: ”Per quanto riguarda la prima squadra – continua il Presidente – nelle prossime settimane assieme allo staff tecnico decideremo come modellare la rosa. Il nostro gruppo di atleti locali ci permette di mantenere un buon livello e grazie a questa base fissa ed imprescindibile possiamo progettare il futuro con buoni propositi.”

Per la società giallonera che si appresta a compiere il proprio 45º anno di attività il futuro è ricco di sfide ed impegni, dentro il campo ma anche fuori.

Nei prossimi mesi proseguirà il progetto legato alla nuova palestra di Viale Mazzini, così come numerose iniziative sociali e organizzative per il sodalizio della frazione di Lavis. Sarà quindi una seconda metà di maggio intensa per la Pallamano Pressano: l’obiettivo è quello di poter riprendere l’attività con regolarità all’inizio della nuova stagione ma non solo. “Se le disposizioni sanitarie lo permetteranno – continua Giongo – studieremo insieme a tecnici e dirigenti un progetto di ripresa delle attività in estate per riavvicinare all’attività sportiva quanto prima i tanti ragazzi che con il lockdown hanno cessato completamente la pratica. Questa idea è già in cantiere e se sarà possibile, la Pallamano Pressano si confermerà in prima linea per dare un segnale di nuovo inizio e vicinanza agli atleti del settore giovanile ed alle famiglie”