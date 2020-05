Ex Atesina: salviamo il bassorilievo in gesso raffigurante San Cristoforo. Giorgio Leonardi interroga

Per la conservazione del bassorilievo in gesso raffigurante San Cristoforo che si trova all’ingresso del deposito mezzi dell’ex Atesina in Via Manzoni, si mobilita anche la politica.

Il consigliere provinciale di Forza Italia Giorgio Leonardi (foto) ha presentato un’interrogazione per la quale si chiede risposta scritta, con le seguenti domande: “ se in questi ultimi anni sia stata avviata un’attività di conservazione e protezione del bassorilievo raffigurante San Cristoforo dell’artista Silvio Bottes, posizionato all’entrata del complesso ex Atesina di Trento; se ritenga utile e opportuno mettere in atto tutte le procedure necessarie per garantire la conservazione dell’opera in oggetto anche per il futuro quando si procederà con la riqualificazione dell’area ex Atesina, affinché il bassorilievo non venga nel tempo irrimediabilmente danneggiato o rimosso.”

I timori erano stati espressi dagli ex dipendenti dell’Atesina in prospettiva della riqualificazione dell’area.

Il bassorilievo in gesso che si trova all’ingresso è opera di Fra Silvio Bottes ed aveva rischiato di essere danneggiato già in un’altra occasione.

Allora furono raccolte 250 firme, cioè tutti i dipendenti che gravitavano nel deposito e l’immagine sacra fu salvata.

Tra l’altro in occasione dell’alluvione del 1966 il livello dell’acqua si fermò a pochi centimetri dalla base del bassorilievo. Oggi la situazione è più complessa.

Da alcuni anni il deposito è chiuso e quindi l’immagine di San Cristoforo è senza manutenzione e tutta l’area è al centro di una trattativa di permuta immobiliare tra la Provincia ( attuale proprietario ) ed il Comune.

Solo a definizione avvenuta della transizione potrà partire la fase progettuale che di fatto segnerà il destino dell’immagine sacra.

Tra l’altro essendo in gesso non è trasportabile se non insieme all’intera parete sulla quale è posizionata e di fatto un suo trasferimento è impossibile.

La proposta degli ex dipendenti sarebbe quella di conservare intatto l’ingresso all’ex deposito che diventerebbe così l’entrata dell’ipotizzata piazza coperta. In questo modo San Cristoforo potrebbe passare dalla protezione degli autisti a quella dei viaggiatori in senso lato.