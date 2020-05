È boom di domande per il bonus bici: 700 in poche ore

Oltre 700 domande in poche ore. Nella mattinata di oggi, primo giorno utile per richiedere il bonus bici messo a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento, sono stati davvero tanti i cittadini che hanno presentato la domanda on line sul sito del Comune di Trento per ottenere il contributo (fino a 600 euro per le due ruote a pedalata assistita, fino a 100 euro per le muscolari).

Il bonus è valido per i comuni del Trentino che superano un minimo di abitanti, cioè Trento, Rovereto, Arco, Pergine e Riva del Garda

Durante tutta la mattinata il personale dell’ufficio Mobilità ha dato consulenza telefonica ai cittadini che hanno chiamato le tre linee dedicate, mentre sono state solo due le persone che hanno richiesto un appuntamento per avere assistenza nella presentazione della pratica in quanto sprovvisti di computer o smartphone.

Chi ha presentato correttamente la domanda ha ricevuto subito dopo una mail di conferma, la quale attesta che la richiesta è andata a buon fine.

Non si tratta dunque ancora dell’autorizzazione a richiedere il bonus: per avere il via libera bisognerà infatti aspettare una ulteriore mail che sarà inviata nei prossimi giorni, non appena saranno esaminate le domande nel dettaglio e saranno verificati i requisiti e la completezza della documentazione.

Si ricorda che il fondo assegnato dalla Provincia alle domande dei cittadini che lavorano nel Comune di Trento è di 600 mila euro totali. Per ulteriori informazioni sul bonus bici è possibile consultare il sito www.comune.trento.it