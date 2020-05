Biancofiore (FI): «Rivedere candidatura di Baracetti. Decide il tavolo nazionale»

Michaela Biancofiore, membro del coordinamento di Presidenza del movimento di Berlusconi, tornata da pochi giorni dentro Forza Italia, fa sentire la sua voce dopo gli “spifferi” su un possibile avvicendamento del candidato sindaco del centro destra autonomista alle prossimi elezioni comunali Alessandro Baracetti

Biancofiore – in una breve nota – ammette di essere stata contattata da molti alleati in questi giorni, per intervenire in merito alla spinosa questione della candidatura a sindaco nel comune capoluogo di Trento.

Intende ora riportare sul tavolo nazionale la candidatura di Baracetti: «l’emergenza Covid spinge necessariamente ovunque a rivedere le singole situazioni e ad adeguarle al post lockdown per programmi e persone prescelte.

Pubblicità Pubblicità

«Premetto che non conosco l’avvocato Baracetti – scrive l’amazzone Berlusconiana – che sicuramente è persona stimabile e di alto profilo, ma se si sono aperte perplessità nella coalizione che lo dovrebbe appoggiare, ritengono vadano valutate e sviscerate ad ogni livello fino a quello superiore. Nella mia qualità di assistente per i problemi legati alle questioni territoriali del coordinamento nazionale di Presidenza di Forza Italia, sarà mio dovere portare la decisione riguardo alla candidatura a sindaco di Trento, sul tavolo nazionale così come per altro previsto da FI per ogni comune capoluogo laddove non ci sia conformità di vedute e convinzione delle forze di coalizione».

«Le decisioni assunte in vista delle amministrative del 3 maggio che non si sono potute svolgere – Aggiunge Michaela Biancofiore – e l’emergenza Covid spinge necessariamente ovunque a rivedere le singole situazioni e ad adeguarle al post lockdown per programmi e persone prescelte. La coalizione che governo provincia e regione, ha il dovere di portare a casa i migliori risultati possibili nei singoli comuni che saranno anche un giudizio generale dell’operato di governo delle forze di centro destra del territorio. Sarò pertanto importante sedersi al più presto ad un tavolo provinciale e nazionale, per portare alla vittoria più comuni possibili e a maggior ragione quelli più grandi come ad es. Trento appunto, Rovereto e Riva del Garda, spegnendo sul nascere i sogni di rivincita delle forze di centro sinistra».