40 anni fa il Volani Rovereto conquistava il suo 4° scudetto. Il video dei festeggiamenti

Era il 4 maggio 1980. L’Hc Volani, padrone incontrastato a livello nazionale, conquistò il suo quarto scudetto. La città era in festa.

Sul campo di via Baratieri i padroni di casa spazzarono via la squadra campana dello Scafati. Non ci fu partita: i roveretani erano più forti dal punto di vista tecnico e delle individualità.

In un’intervista rilasciata a fine gara dal capitano dei campani e mandata in onda in questi giorni sui social dall’ex capitano Farinati, (video del titolo) i roveretani vennero definitivi di un altro pianeta e la squadra ospita era certa che l’Hc Volani potesse dominare anche a livello europeo.

Purtroppo non fu così ma quella rimase nella memoria di tutti come una stagione memorabile, che portò anche alla vittoria della Coppa Italia. L’allenatore di quella stagione fu il grande Paolo Manzoni.

La squadra restò ancora per alcuni anni fra le più forti a livello nazionale ma non vinse nulla. Da lì in poi cominciò un lento ma inarrestabile declino.

Il palazzetto cominciò a svuotarsi e Rovereto non seguì più la pallamano. Nel 1991 la squadra retrocedette in A2, nel 2004 in serie B e nel 2006 addirittura in serie C. Nel 2006 venne poi cessata l’attività.

La formazione campione d’Italia nella stagione 1979-1980 era composta da Angeli, Azzolini, Balic, Bellini, Bellotto, Creazzo, Farinati, Gasperini, Grandi, Loss, Malesani, Manzoni A., Girardi, Normanni, Settin, Todeschi, Vecchio.

(l.d.)