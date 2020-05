«Tavolo ripartenza Val di Fassa»: dal Comun General, un primo messaggio di fiducia, capacità e prontezza

La Procuradora Elena Testor, ha concluso nella serata di venerdì, la prima tornata di incontri con il tavolo tecnico di esperti e tutti i rappresentanti della categorie di valle, che fanno parte del tessuto imprenditoriale ed economico, Val di Fassa.

Si è detta molto soddisfatta e desiderosa di esprimere un doveroso ringraziamento ai tecnici convenuti, a titolo gratuito, questo preme sottolinearlo, mettendo a disposizione della comunità Val di Fassa, in un momento di grave incertezza e necessità, la loro esperienza professionale ed istituzionale quotidiana, alto il livello dei contribuiti e soluzioni messi in campo. “Un valore enorme per la nostra valle, che mostra la portata e la necessità di una visione allargata, che andasse oltre la dinamica di tutti i tavoli tecnici già esistenti in valle ed in Trentino, un luogo di confronto aperto, per dare risposte e visioni che servono anche in ottica futura, rispondendo alla necessità, ascoltando Roma come Bruxelles per riportare poi sul tavolo. Capace così di assolvere agli obiettivi prefissati, che vanno dall’analisi dei decreti, l’interpretazione degli stessi, alla necessaria forma di adattabilità alla nostra particolare realtà territoriale e necessità di ripartenza economica, turistica e sociale”.

Le riunioni si sono svolte in modalità remota, con la presenza costante di tutti gli esperti, del Senatore Centinaio e della Procuradora Testor anche quando impegnati in Senato, permettendo così, un’importante acquisizione sullo stato dei lavori e delle interlocuzioni a livello governativo, in materia d’urgenza turismo, non ultima ieri con un’istanza firmata da Testor, sui confini e Schengen.

Altresì ha contribuito il consigliere provinciale Luca Guglielmi, portando al tavolo le ultime decisioni del governo provinciale.

In una prima fase, l’assessore del Comun General Matteo Iori, si è fatto anche portavoce di domande ed istanze provenienti dal territorio, inviate dai rappresentanti di alcune categorie.

Sono state poste domande di sistema, di natura economica, legale e fiscale, sul marketing e la comunicazione, alle quali si è cercato di dare delle risposte adeguate dopo un’attenta analisi svolta da tutti i componenti del gruppo di lavoro. Tutti i contenuti delle riunioni e gli atti emessi sono stati registrati e verbalizzati.

Il gruppo di esperti facenti parte del “Tavolo ripartenza Val di Fassa” ha agito in ognuna delle sedute con una prima fase di ascolto e colloquio con le categorie economiche convocate, mirato a focalizzare i punti principali dello “stato delle cose, comprensione, difficoltà, necessità e sostegno” indispensabili per affrontare la ripartenza del tessuto economico, motore del sistema Val di Fassa, principalmente focalizzato sul turismo con tutte le incertezze di questo particolare momento storico senza precedenti, andando alla ricerca di soluzioni, di formule di adattamento nel rispetto dei decreti nonché soprattutto protezione della salute.

Alla luce di quanto emerso, dal confronto con tutti i rappresentanti delle categorie, il “Tavolo ripartenza Val di Fassa” ha trovato grandissima interazione con gli interlocutori e vuole esprimere un messaggio dal quale emerge l’evidenza che il “sistema Val di Fassa” c’è ed è certamente pronto e volenteroso nel voler affrontare questa fase certamente delicata, senza punti di confronto precedenti, della quale tutti saranno protagonisti a breve, certamente con numeri e risultati risaputamente diversi.

Punto sul quale l’imprenditore Giulio Misconel ha interpretato a piena voce quanto espresso da tutti gli imprenditori. Di grande rilievo la riflessione in materia turistica, del prof. Umberto Martini, dell’Università di Trento, che ha sottolineato ancora ieri sera: “la necessità di rendere operativo in questa fase di ripartenza, un sistema turistico soddisfacente per i turisti, capace di fare rete e rispondere appunto alle aspettative”.

C’è viva urgenza di conoscere: date di riapertura, movimento delle persone, modalità e protocolli, nonché sostegni economici, ma gli operatori sono certamente pronti per affrontare una prima fase che sarà caratterizzata da un movimento turistico regionale, per poi accompagnare quella subito successiva, più ampia quanto necessaria che vedrà anche, l’auspicato ritorno dei turisti stranieri.

I Sindaci della Val di Fassa, saranno convocati già per la prossima settimana con la compresenza dell’Assessore Roberto Failoni.