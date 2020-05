Scricchiola sempre di più la candidatura di Baracetti, si allunga dietro di lui l’ombra di Marcello Carli

La posizione di Alessandro Baracetti come candidato sindaco del centro destra autonomista starebbe vacillando ogni ora sempre di più.

Il coordinamento di Trento di Agire per il Trentino avrebbe solo dato il via ai tanti malesseri e disagi già presenti dentro gli alleati fin dalla nomina di Alessandro Baracetti a candidato sindaco del centro destra per la poltrona di palazzo Thun.

«All’interno del coordinamento di Trento di Agire per il Trentino è in corso una riflessione ad ampio raggio sulla situazione sociale, economica, ambientale e conseguentemente anche politica – spiega Mauro Corazza – quanto accaduto in questi mesi crediamo imponga dei ripensamenti a più livelli e su larga scala perché tutto è stato stravolto».

«In questi mesi avremmo auspicato un cambio di marcia per una coalizione che presenta molte liste alla prima partecipazione alle elezioni comunali. Nessuna accusa – aggiunge Corazza – nessuna pretesa, soltanto delle riflessioni politiche sul merito»

Corazza rimarca nuovamente che Agire per il Trentino ha convocato un incontro con tutti gli alleati per i necessari chiarimenti e che, per la dovuta correttezza e responsabilità, non è stato avviato alcun discorso con figure o liste non appartenenti alla coalizione di centrodestra.

Per quanto riguarda Fratelli d’Italia il senatore Andrea de Bertoldi ha dichiarato ieri che «è cambiato lo scenario socio-economico globale. È inevitabile dunque capire se in chiave amministrative quello che era stato pianificato per la Trento del futuro prima dell’inizio della pandemia va ancora bene oppure no».

Francesca Gerosa invece mantiene un profilo basso pur ammettendo che la situazione è molto cambiata dalla nomina di Baracetti, «stiamo guardando cosa succede per capire e fare le opportune valutazioni, l’unica cosa certa è che gli scenari sono mutati e di molto e che e ci sono da rivedere molte cose perché le priorità sono cambiate»

Anche Fratelli d’Italia ha chiesto un incontro chiarificatore con gli alleati che dovrebbe svolgersi a metà della prossima settimana.

Sul nome di Marcello Carli dentro il movimento della Meloni cascano tutti dalle nuvole: «Mai arrivato il suo nome sul tavolo della coalizione, se arriverà sarà preso in considerazione come altri, ma ripeto prima c’è bisogno di un chiarimento fra di noi» – afferma Gerosa

Nonostante le parole rassicuranti di Giorgio Leonardi anche in Forza Italia non ci sarebbe una completa condivisione sul nome di Baracetti aumentata ancora di più dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria.

Ma i maggiori dubbi arrivano proprio dal partito di maggioranza. Dentro la Lega infatti la frangia dei militanti contrari alla nomina dell’avvocato fin dall’inizio si starebbe allargando a macchia d’olio.

Gli addetti ai lavori parlano apertamente di «Uomo sbagliato, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato». Pare anche che da qualche movimento di centrodestra siano stati inviati degli emissari con il compito di far desistere Baracetti invitandolo ad un’uscita di scena onorevole da vincitore e che lui per il momento abbia risposto «picche».

Sulla figura di Baracetti in quanto persona seria, chiara, trasparente e senza scheletri nell’armadio nessuno discute, ma i rumors invece si confrontano sulla sua mancanza di autorevolezza nella comunicazione, di empatia, esperienza politica e conoscenza delle problematiche del capoluogo, dote fondamentale per chi dovrà prendere delle decisioni immediate e forti nella fase due.

La sensazione è che la coalizione di centrodestra vada in ordine sparso e c’è chi dice anche che andando con un candidato sindaco in ogni lista si arriverebbe ad avere il doppio dei consensi.

Sulle perplessità sul nome di Baracetti pesano anche alcune sue dichiarazioni fatte alla stampa e la sua deludente presentazione della coalizione alla città avvenuta in piazza Duomo.

Le voci sul possibile cambio del candidato nelle ultime ore aumentano e riguardano anche persone che fino ad ora, pur essendo rimasti perplessi dopo la scelta di nome di Baracetti, erano rimaste in silenzio e che ora a fronte di quanto successo non ritengono più la sua figura adatta per trainare Trento fuori dalla palude.

Molti i pareri. Da chi pensa che sia stato scelto per perdere, oppure chi è sicuro che allora non ci fossero alternative.

Ma se allora poteva essere così, ora lo scenario è cambiato. Marcello Carli infatti si è apertamente proposto con un «programma per far tornare a correre Trento».

Carli è giusto ricordare che ha un’ottima esperienza politica alle spalle, è un buon oratore e un moderato che in questi anni ha raccolto moltissimi consensi nel mondo cattolico e all’interno del grande bacino delle famiglie trentine.

Molti all’interno della coalizione di centro destra pensano ora al suo nome per uscire dall’emergenza sanitaria che nei prossimi mesi rischia di mettere in ginocchio il capoluogo.

Dietro di lui nessun scandalo e nessuna ripercussione ne penale ne civile. Un passato cristallino come quello di Baracetti.

Finiamo con due dichiarazioni, quella di Claudio Cia: «Io ho solo iniziato a raccogliere le serie preoccupazioni che serpeggiano fra i cittadini e anche nelle file degli altri partiti della coalizione, chiedo il rispetto di tutti, in primo luogo quello di Baracetti, ma anche del mio come segretario di un partito del centro destra che vuole vincere le elezioni e finalmente conquistare la città di Trento»

E poi di quella scritta qualche ora fa da Marcello Carli sul suo profilo: «Nulla di personale, davvero, dicevo, e qui vengo al punto, nei confronti degli attuali candidati a sindaco di Trento, degne persone. Ma qui è la partita che è diversa. Sono le esigenze ad essere mutate. Siamo in una situazione incredibilmente impegnativa, nella quale non potremo fermarci mai.d Dovremo lavorare con la stessa capacità dei politici della Ricostruzione dopo la guerra, li ricordate, i vostri nonni ve ne hanno parlato?

Questo, lo avrete capito, è un luogo di stimolo e di confronto. Da domani, parte il cantiere del programma per Trento. E voglio dirlo subito: qui non si impone, né si ha l’arroganza di “pretendere”: sono accettati i contributi di tutte le donne e tutti gli uomini di buona volontà. Dobbiamo farlo per una Trento civica, libera da troppe regole e troppi divieti che frenano la ripresa, per una Trento che ricominci a correre e che come in una maratona, fino al traguardo, non si fermi mai. E si faccia finalmente rispettare: in provincia, a Roma, nel mondo. Io per questo contributo di programma ci sono, e voi?» L’ultima parola ora spetta al partito di maggioranza e al suo segretario Mirko Bisesti che dovrà decidere le sorti di Trento nei prossimi duri e difficili 5 anni. (c.c.)