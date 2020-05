Quella sinistra che odia gli italiani: minacce di morte a Castaldini e alle Mascherine Tricolori

La piazza fa paura. Anzi terrorizza chi ha messo agli arresti domiciliari gli italiani e sta facendo di tutto per mettere ko l’economia nazionale. Tanto che i soliti (igno)noti, da sempre al servizio di coloro ai quali non importa nulla dell’Italia, arrivano a minacciare di morte chi scende in piazza a manifestare.

Da tre settimane le “Mascherine Tricolori” scendono in strada come punto di riferimento delle partite Iva che non sono solo artigiani, commercianti, ristoratori, agenti di commercio solo per citare qualche categoria, ma anche padri e madri.

C’è chi teme questo movimento spontaneo – solo coordinato da CasaPound, ma senza simboli e richiami al movimento – che di sabato in sabato ingrossa le proprie fila e non vuol smettere di protestare pacificamente in più di 80 piazze italiane.

Ieri a Roma erano in più di cento a protestare sotto Palazzo Chigi: pacifici, nel rispetto delle disposizioni dei vari decreti ed a distanza sociale come prescritto. Peccato che carabinieri e polizia abbiano schiuso la strada e siano stati loro a creare un assembramento che altrimenti non ci sarebbe stato.

Nel capoluogo come a Bolzano, come in altre piazze il messaggio che richiama all’unità e alla difesa del futuro economico e sociale dell’Italia è sempre lo stesso: “E’ questo il momento di far sentire la nostra voce. Non siamo disposti a vedere le nostre imprese chiudere, famiglie fare la fame, la nostra Nazione distrutta da un governo di incapaci. Non lo permetteremo, la parola deve tornare al popolo“.

“E’ questo il momento di mettersi alle finestre e fare saltare la loro base del cranio con un colpo secco” è stata tra le risposte, vergognose, di chi evidentemente odia l’Italia e gli italiani.

La minaccia, e non è l’unica, è arrivata sul profilo Twitter di Filippo Castaldini che da tre settimane dà voce alle partite Iva trentine. Il suo commento? “Ho scelto la migliore”.

Nel mirino non solo il coordinatore provinciale di Cpi, ma tutti quelli che sono scesi in piazza a Trento in queste settimane. Certo si tratta delle solite uscite dei tanti “ leoni da tastiera” , ma quello che lascia perplessi è che ogni volta che il potere è in difficoltà, i soliti personaggi sono disposti a trasformarsi in servi per ideologia, per partito preso, per la lotta allo spauracchio del nemico politico.

In questi giorni di golpe bianco dov’era la sinistra estrema? Dov’erano i centri sociali che a Trento hanno perfino accettato i pacchi viveri offerti dal Comune e consegnati dagli Alpini alla faccia del loro antimilitarismo? Dov’erano le sardine ?

Beh queste sono ricomparse ieri in modalità fiorai ambulanti in Piazza Maggiore a Bologna. Della serie, quando il popolo ha bisogno non trova mai la sinistra al suo fianco, ma la trova sempre contro. Vediamo adesso chi esprimerà la propria solidarietà a Filippo Castaldini.