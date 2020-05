Uno steccato tutto nuovo per il parco in via Degli Alpini grazie all’Asuc di Taio

Uno steccato tutto nuovo, in larice dei boschi della Predaia, per il parco in via Degli Alpini, in cima al paese di Taio, di fronte al campo sportivo.

A finanziare e realizzare l’intervento è stata l’Asuc di Taio, che si è affidata alla ditta Franco Rizzardi di Coredo. Un’opera costata complessivamente 7.500 euro per 170 metri di steccato.

I lavori, durati circa una settimana, si sono conclusi qualche giorno fa.

Pubblicità Pubblicità

“Sperando che presto bambini e famiglie possano utilizzare il parco, abbiamo voluto dare il nostro contributo nel renderlo più bello e sicuro – commenta il presidente dell’Asuc Nicola Gilli –. A breve sono in programma anche dei lavori di manutenzione alla casetta del parco, mentre per quanto riguarda gli interventi ai giochi per bambini stiamo valutando il da farsi”.

Pubblicità Pubblicità