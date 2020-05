Si ritorna alla normalità, e proprio su tutto. Questa volta i soliti noti si scagliano contro una cabina telefonica e rovinano la giornata a circa 4.000 roveretani.

Non avere più internet e non poter più chiamare al giorno d’oggi è un bel disastro: e tutto questo per colpa degli anarchici.

E’ la situazione che si sono trovati ad affrontare i residenti di circa duemila case nella parte sud della città (via Prima Armata, via Santa Maria, via Benacense e via Maioliche).

Gli anarchici hanno compiuto il danno nella notte fra giovedì e venerdì. Hanno forzato le porte delle cabine e si sono trovati davanti due tipi di fili: quelli che portano la linea e quelli che la distribuiscono alle varie abitazioni. Gli anarchici, senza pensarci troppo, hanno tagliato tutto provocando un black out totale.

Le compagnie telefoniche si sono subito accorte che non si è trattato di un normale guasto ma qualcuno aveva volontariamente provocato l’interruzione della linea. Le forze dell’ordine (polizia, carabinieri e Digos) hanno subito avviato le indagini per dare un volto ai responsabili.

I sospetti ricadono tutti sugli anarchici. Le telecomunicazioni sono infatti uno dei punti spesso toccati dal movimento, in quanto credono che attraverso esse si controlli la popolazione. E’ un “pericolo” di cui gli anarchici hanno sempre parlato.

Visto il periodo il danno è stato ancora più grave. L’interruzione della linea internet ha provocato un’interrogazione dello smart working, delle videolezioni e delle videochiamate, con un danno sia per le famiglie, sia per le aziende e sia per la scuola.

Per il ripristino della linea servirà tempo. Per alcuni la linea sarà ripristinata in poche ore mentre per altri si dovrà aspettare la prossima settimana. E intanto sono molti i roveretani che si chiedono come mai questi vandali siano ancora in giro e non in qualche patria galera, visto i danni che continuano a fare alla comunità.