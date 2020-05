Riaperture, Armando Bonomi: «Lasciati in balia di noi stessi, protocolli inesistenti. Una follia»

Una petizione da 2.500 firme, raccolte in soli 3 giorni, arriverà lunedì sui tavoli del Consiglio Provinciale.

La Voce delle Partite Iva, il gruppo FB di cui abbiamo argomentato per primi ancora nel mese di marzo, torna nuovamente sulle nostre pagine.

Ma questa volta i toni sono differenti. Se prima il gruppo, creato da Marco Selber e che ora conta ben 7.600 iscritti (qualcosa in più delle famosissime 6000 sardine di Prodi), aveva cercato aiuto in punta dei piedi, ora invece i piedi li punta.

“Non è possibile tener chiuso le attività per tre mesi e poi farci aprire come se fosse un evento memorabile.”

Le parole di Armando Bonomi, (foto) portavoce attuale del gruppo, sono chiare, spontanee e piene di rabbia.

“Ci hanno lasciati in balia degli eventi senza far nulla. E’ inammissibile che, in una regione come la nostra, si sia arrivati a questa situazione. Chi ci doveva tutelare se n’è lavato le mani ed ha cercato delle mediazioni inammissibili e di poca sostanza.”

Armando Bonomi, assieme agli altri 15 coordinatori del gruppo, uno per categoria, stanno cercando di tenere le porte chiuse a oltranza: “Siamo un gruppo unito, che vuole chiarezza. Non abbiamo colori politici, vogliamo solo tirare avanti l’economia della regione come abbiamo sempre fatto. Ci vogliono fare aprire scaricando ogni responsabilità su di noi. Imponendo protocolli poco chiari e inesistenti e mettendoci nelle miglior condizioni per essere sanzionati. Una follia!”

E’ un fiume in piena Armando Bonomi. Un fiume che pare aver raggiunto una diga che si sta sgretolando:“Il clima di paura indotto dai media e da chi non si è voluto prendere alcuna responsabilità, scaricando qualsiasi cosa a terzi, renderà questa ripartenza durissima. La gente non ha più fiducia ed è per questo che è nato questo gruppo alla velocità della luce.”

Abbiamo chiesto ad Armando che senso abbia un gruppo su un social-media in una situazione come questa: “E’ nato tutto solo per esporre i propri problemi ad altri. Poi è cresciuto in maniera esponenziale, ci sono stati dei disaccordi, delle liti e delle belle idee. Poi, con calma abbiamo trovato degli accordi comuni, abbiamo ragionato e adesso è venuto il momento di agire.”

E come intendete farlo?

“Le associazioni di categoria che avrebbero dovuto aiutare non lo hanno fatto, quindi ce ne stiamo creando una tutta nostra, proprio in queste ore. Sarà un’Associazione Semplice, ma diventerà ben presto una Associazione Istituzionale che potrà far valere i propri diritti negli uffici preposti.”

Mentre ci sta parlando, Bonomi lascia trasparire una forte delusione per come è stata gestita questa situazione dai nostri vertici politici.

“Molti di noi non hanno visto nemmeno i famosi 600 euro, che fan più ridere degli 80 euro di Renzi. Aiuti inutili, parole di cui i politici, seduti comodamente sulle loro costosissime poltrone, si sono riempiti la bocca lasciando famiglie senza nemmeno un euro per tre mesi. Tre mesi dove comunque abbiamo pagato bollette, affitti, e spese di ogni genere.”

Ma ora, che le cose pare si stiano lentamente sistemando, non crede sia il caso di aprire?

“Aprire a queste condizioni significherebbe un suicidio di massa. Abbiamo una politica molto debole, ci riempie di scartoffie per spostare su di noi ogni problema. Quella politica che abbiamo sostenuto con le nostre tasse non ha la più pallida idea di cosa sia avere un’attività. Io mi alzo ogni giorno con il pensiero che i miei dipendenti sono in difficoltà, e io gestisco un locale. Se dovessi gestire una nazione mi preoccuperei del popolo, non del mio conto in banca.”

E’ davvero inviperito, e come lui lo sono tutti.

“In questo momento, oltre alle sanificazioni e le misure di distanziamento tra le persone, che non sarebbero forse nemmeno un grosso problema, la realtà è che abbiamo troppe responsabilità. Se un mio dipendente si dovesse ammalare, magari nemmeno nel mio locale per quanto ne possa sapere, dovrei segnalarlo all’Inail e diventerebbe infortunio sul lavoro. Quindi penale. Speriamo che non sia vero perché sarebbe una follia. Come puoi lavorare in questo modo?»