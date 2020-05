Lavis, via ai lavori per la costruzione del parcheggio interrato in Piazza del Mercato

Prenderanno il via lunedì prossimo 18 maggio i lavori per la realizzazione del garage pertinenziale interrato in Piazza Caduti di tutte le Guerre, detta “Piazza del Mercato”.

A partire dalle 8 di lunedì non sarà più possibile parcheggiare nella piazza, ma si potrà usufruire del piazzale della Scuola Media e saranno a breve realizzati nuovi stalli provvisori in via Garibaldi (che diventerà provvisoriamente a senso unico).

Saranno inoltre realizzati nuovi stalli provvisori sul primo vicolo del Pristol, lato via Cembra, pensati soprattutto per chi abita nella parte alta del Pristol.

Pubblicità Pubblicità

DURATA E FASI DEI LAVORI – Il soggetto attuatore delle opere, individuato dal Comune di Lavis mediante bando pubblico, è la Cooperativa Urban Park, formata da soci cittadini lavisani o comunque da proprietari di immobili sul territorio comunale.

A occuparsi della realizzazione del parcheggio interrato sarà l’impresa di costruzioni trentina Sottil Carlo e Figli.

La durata massima dei lavori sarà di 18 mesi, durante i quali vi saranno varie fasi lavorative che implicheranno l’occupazione parziale o totale delle aree interessate dai lavori. La piazza, come detto, non sarà comunque utilizzabile per parcheggiare.

Nei primi due mesi si modificheranno principalmente tutti i sottoservizi esistenti (acque nere e bianche, acquedotto, linee elettriche e telefoniche, ecc.) allo scopo di liberare l’area destinata ad ospitare il garage interrato.

Potrebbero verificarsi brevi interruzioni delle utenze, e in questo caso ne sarà dato congruo preavviso da parte dell’amministrazione comunale. In questa fase la piazza non sarà ancora completamente recintata, mentre dopo verrà recintata lasciando unicamente gli spazi necessari ai proprietari confinanti per l’accesso alle loro proprietà.

PARCHEGGI ALTERNATIVI – Per ovviare all’assenza dell’area parcheggio della piazza, fino alla ripresa dell’attività scolastica a settembre sarà possibile parcheggiare nel piazzale della Scuola Elementare Clementi e in quello della Scuola Media A. Stainer.

Utilizzo che sarà garantito, nelle ore serali e notturne, anche durante il periodo scolastico. L’accesso dovrà avvenire da via Orti, dove negli scorsi giorni è stato aperto un nuovo varco.

Come detto, saranno poi realizzati dei nuovi stalli lungo via Garibaldi – che diventerà temporaneamente a senso unico in direzione del centro – e sul I Vicolo Bristol, lato via Cembra.

Saranno infine incrementati gli stalli nel piazzale delle Suore Canossiane e si cercherà di creare altri nuovi stalli provvisori.

Per maggiori informazioni su parcheggi, viabilità, rifiuti, autobus 17 è possibile consultare il sito comunale. Si può anche rivolgersi al Comune di Lavis, telefonando al numero 0461.248111 o scrivendo all’indirizzo mail segreteria@comunelavis.it.