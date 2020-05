Il drammatico grido di aiuto di Federica del ristorante El Fenil: «Aperti tre mesi fa e a rischio fallimento»

«Non so più a chi rivolgermi quindi provo a scrivere al vostro giornale. Sono imprenditrice trentina di 21 anni che ha fatto nascere la sua azienda a all’inizio di novembre 2019. Abbiamo iniziato la nostra attività di ristorazione a dicembre 2019 e dopo soli 3 mesi di fruttuosa gestione siamo stati costretti a chiudere».

È questo il disperato grido di aiuto di Federica Calliari titolare della pizzeria – ristorante El Fenil a Serrada di Folgaria, sopra Rovereto.

Con Federica lavorano il fratello del suo fidanzato, che fa il cameriere, i suoi genitori in cucina ed un pizzaiolo marchigiano che per fortuna hanno assunto.

«Ad oggi non ci è arrivato 1 euro dallo stato – continua amareggiata Federica – nemmeno i famosi 600 euro. E i pochi risparmi rimasti dopo aver investito tutto ed esserci indebitati con la banca per aprire, ora non ho più i soldi neanche per mantenere la mia famiglia».

Purtroppo nessuno per il momento prende in considerazione le nuove imprese nate nel 2019, ed il caso di Federica non potrebbe essere l’unico nella provincia di Trento.

«Abbiamo bisogno di aiuto – aggiunge Federica – per poter riaprire, per poter rispettare le norme sanitaria e di sicurezza, per le quali bisogna spendere un sacco di soldi a fronte di una clientela che sarà ridotta di oltre il 50% e più. Siamo abbandonati a noi stessi e non possiamo nemmeno richiedere un secondo mutuo. Siamo a rischio fallimento».

In realtà per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato in almeno due mesi nel trimestre marzo – maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Ma certo non si può pretendere che un’attività appena aperta frutti utili da milioni.

Per Federica arriverà in aiuto il nuovo disegno di legge 55 che distribuirà circa 3.000 euro per ogni partita iva con massimo 9 dipendenti e un contributo di 1.200 euro per aiutare il pagamento degli affitti. Ma non risolveranno certo il problema.

«Il nostro problema principale non è che nessuno al governo abbia pensato a no – incalza Federica – ma che tutta la famiglia non stia ricevendo nulla per mantenersi. Per fortuna da buona trentina ho parenti che lavorano la terra e in questo difficile periodo mi aiutano facendomi lavorare. Per mangiare e per pagare le continue tasse, bollette e fatture che non si sono ne fermate ne diciamo annullate, vista la situazione».

E ancora: «Sono stati regolarizzati i braccianti in nero però nessuno a pensato alle aziende italiane che portano profitto in Italia e sul territorio, soprattutto a quelle nate da poco che hanno bisogno oggettivo di aiuti e liquidità, perché come tutti fanno, per partire bisogna investire tutto in se stessi.

E noi lo abbiamo fatto insieme, mettendoci tutto noi stessi e rinunciando alla vita di prima. Perché da quando apri un attività tutto cambia e si fa complicato. Ma per tre mesi – si sfoga Federica – che siamo riusciti a restare aperti, siamo riusciti a ripagare le spese iniziali (escluso il mutuo ovviamente) ed essere alla pari con bollette e fornitori.

Vuol dire che stavamo funzionando! Scusate se è poco. Noi chiediamo solo che nel mucchio delle persone a cui stanno dando aiuto, siano comprese anche tutte le aziende nate nel 2019. Perché valiamo come le big aziende italiane e siamo comunque cittadini italiani che si aspettavano di essere presi in considerazione».