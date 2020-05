Formiche in cucina: ecco i rimedi naturali per eliminarle all’istante

Con l’arrivo della primavera e delle prime giornate calde bisogna fare i conti con formiche, zanzare e scarafaggi. La battaglia più difficile è quella con le formiche che arrivano numerose, trovano facili nascondigli e pur essendo innocue per l’uomo, creano non pochi fastidi.

La loro meta preferita è quella della cucina dove si trovano residui di cibo fondamentali per il loro sostentamento e per raggiungerli utilizzano fessure, i telai delle finestre o i tubi dell’acqua.

Per ridurre le possibilità della loro pacifica invasione, la prima cosa da fare è mettere in frigo quanto più possibile, il resto in contenitori chiusi.

Se il tramite sono le piante, due le alternative o acqua abbondante oppure la terra secca.

Poi lavare spesso superfici e pavimenti: le formiche nel loro cammino rilasciano una sostanza che serve per tracciare il percorso che diventa un richiamo per altre formiche.

Interventi più drastici possono essere fatti o con prodotti chimici specifici, sconsigliabili se in casa ci sono bambini o animali; in alternativa i rimedi naturali:

Succo di i limone. L’agrume è caratterizzato da un odore intenso che se per noi è gradevole e dona una ventata di freschezza, per le formiche è tutt’altro. L’aroma le disorienta e quindi le allontana dal cibo. Per essere efficace basta riempire un contenitore e spruzzare il succo vicino al davanzale, alle crepe del muro o alle soglie.

Cannella. La spezia usata per aromatizzare molti dei nostri dolci, non è gradita dalle formiche che tendono ad allontanarsi. In polvere o come olio essenziale, non dovete far altro che metterla nei punti giusti.

Menta. Frasca e dal sapore deciso, la menta è un ottimo rimedio contro le formiche. Basta mettere le foglie sui davanzali o vicino alle porte e non vedremo più questi insetti. In alternativa possiamo miscelare alcune gocce di olio essenziale di menta piperita con un bicchiere d’acqua e spruzzarlo nei punti in cui abbiamo visto “passeggiare” le formiche. In questo modo oltre ad allontanarle avremo un piacevole aroma.

Pepe di Cayenna. Una volta cosparsa la polvere nelle vicinanze delle colonie, le formiche in un attimo spariranno.

Aglio. L’odore intenso e sgradevole dell’aglio non solo infastidisce le persone, ma anche le formiche. Una pianta o qualche spicchio sono un rimedio naturale ed efficace contro la loro presenza.

Chiodi di garofano. Usati per aromatizzare arrosti e carni sono un repellente per le formiche, a cui non piace l’odore. Per questo possiamo lasciarle nei punti in cui abbiamo visto gli insetti.

Aceto. Il prodotto naturale perfetto per lavare il frigo, il condizionatore o la lavastoviglie è anche un ottimo repellente contro le formiche. Spruzzato vicino alla colonia o nei punti di passaggio, l’odore intenso le allontanerà.

Carbonato di calcio. Le formiche non amano la polvere finissima, quindi potete cospargere il prodotto lungo i muri e i davanzali.

Gesso. Come il carbonato anche il gesso può creare una barriera contro le formiche. Per questo deve essere applicato lungo il davanzale o le soglie dei balconi.

Cereali e farina gialla. Quasi sicuramente non tutti sanno che le formiche sono ghiotte di cibi dolci, infatti i normalissimi cereali della colazione sono un ottimo rimedio contro le infestazioni di formiche, basta spargere un po’ di quest’ultimi dove ci sono i formicai ed attendere che le formiche, con la loro golosità, ingeriscano i cereali (la farina gialla è l’ottimale).

Nel loro corpo i cereali hanno una reazione chimica che li fa crescere vertiginosamente ed uccide la formica all’istante, naturalmente è preferibile un tipo di cereale molto dolce, sarebbe meglio evitare i cereali aromatizzati di qualsiasi tipo in quanto potrebbero non servire a nulla anzi causerebbero l’allontanamento delle formiche e quindi sarebbero del tutto inutili.