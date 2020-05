Dal sogno al calvario, prigioniera dell’Islam. Una trentina racconta:”Volevo essere ponte tra le culture”

“Lei quando ci racconta la sua esperienza non condanna nessuno, anzi chiede scusa a tutte le donne che nella storia hanno lottato e sono morte per la libertà riconoscendo il loro sacrificio. Chiede scusa alla famiglia, che l’ha accolta di nuovo a casa una volta fuggita dall’Islam. Chiede scusa e ringrazia gli amici, in particolare ringrazia un uomo di esperienza che l’ha restituita alla vita e a se stessa.

La giovane proviene da una buona famiglia, ha fatto Studi Umanistici tra il Liceo Classico, Studi Internazionali e Antropologia. Si interessa di Giornalismo. Ha viaggiato molto. Spinta da curiosità e amore per il prossimo, è attivista per Amnesty International.

Si avvicina alla Cultura islamica, studia l’arabo per 7 anni. Legge e studia il Corano, poi incontra un ragazzo marocchino, si converte e veste letteralmente i valori della sua cultura, spera di ‘costruire un ponte tra i mondi’.

La vicenda si svolge a Bruxelles, in quei quartieri tristemente noti per le vicende di stampo filo-terroristico islamico e poi al caldo del Mediterraneo, prima di tornare a casa.

La giovane dice che nell’Islam cercava le risposte a quella che per lei era una Società Occidentale eccessivamente smodata e priva di regole. Lì aveva cercato la sicurezza che la famiglia, sebbene non le avesse mai fatto mancare la possibilità di studiare e vedere il mondo, non le aveva dato la possibilità di raggiungere per se stessa.

La prima notte dopo aver stretto la promessa di matrimonio lui la picchia, dicendole che è per ‘pulirla’ dal fatto di essere stata con altri uomini prima di lui. Qui inizia il trauma che poi si perpetuerà altre volte.

In meno di un mese si radicalizza e per tre anni vive nella cultura islamica, ne segue i dettami. Veste, mangia e si comporta seguendo la regola islamica, calpestando la libertà che la Cultura europea le aveva donato fin dalla nascita.

Nella famiglia musulmana vive nell’ombra. Successivamente scopre che l’uomo a cui era promessa fa uso di droga, che nella famiglia le violenze fisiche sono una norma e che una donna, all’interno di quel nucleo, è già stata uccisa. Ormai per lei è tardi perché manipolata e succube. Accetta tutto con convinzione e fanatismo religioso.

Controllata a vista dalla famiglia marocchina e privata di tutto, chiede alla famiglia in Nord Italia soldi, arriverà anche a derubarla. Cosa che poi lei stessa autodenuncia al ritorno. Nell’ambiente, capendo l’arabo, in moschea tra Bruxelles e la famiglia musulmana apprende quello che è il pensiero sottostante il finto ‘Islam moderato’, arriva a giustificare la Jihad, la ‘Guerra Santa contro l’Occidente’.

Quando ad un certo punto si rende conto che il matrimonio ormai vicino la potrebbe portare alla morte, riesce a fuggire e chiede aiuto ad un uomo italiano più grande di lei, di esperienza nel mondo militare, che decide di aiutarla e proteggerla riportandola alla libertà e alla vita.

Aiutata anche dalla propria analista ritorna alla normalità, piano piano riesce di nuovo a guardare le persone negli occhi, a guardare di nuovo gli uomini in faccia, a camminare senza la veste islamica, ad ascoltare musica, leggere e guardare la televisione. Un processo di normalizzazione scosso, faticoso e doloroso. Così tanto che lei si sente in colpa per aver denunciato tutto ai Carabinieri, ne esce con ferite profonde e mai sanate del tutto.

Come molte altre donne che denunciano violenze, anche questa denuncia viene dimenticata e tutt’ora il suo carnefice è libero. A suo tempo, meno di tre anni fa, le era stato chiesto di parlare della sua esperienza ma per rispetto di tutte le donne aveva denunciato e chiesto solo Giustizia.

Oggi, davanti a Silvia Romano di pochi anni più giovane di lei, non vorrebbe esprimersi. Capisce la fragilità di Silvia in parte, ma non vede nessuna consapevolezza e libertà. Vede troppe incongruenze che indicano un retroscena evidente.

Una ragazza che senza rispetto per il Paese che la stava aspettando veste la tunica simbolo dello pseudo-valore della sottomissione della donna, senza rispetto per tutte quelle donne che una scelta di vita o di morte non l’hanno avuta. Una ragazza che anche se dice di essere musulmana, adesso non sa nemmeno di cosa stia parlando evidentemente, facendosi fotografare contrariamente ai dettami del comportamento islamico autentico, spostando pure la mascherina e godendosi il bagno di folla.

La scelta vera poteva farla ma con rispetto, senza risonanza mediatica che pubblicizza la Vittoria del ‘mondo di Allah’, dove non è possibile parlare di Libertà, Verità e Democrazia in quanto l’Islam è un sistema di vita Teocratico. Fattori che stridono troppo. Per non vedere nel suo linguaggio verbale e para verbale e nelle sue stesse affermazioni una sorta di regia che lei stessa ‘svela’ a sua insaputa tradendo così la propria persona.

Lei in Silvia, non vede nessuna convertita per fortuna, ma vede una ragazza che dovrebbe essere aiutata in silenzio e con cautela. Spera che su questa vicenda calino presto le luci della ribalta, perché la spettacolarizzazione vizia la realtà, in questo Tempo di Pandemia quando viene messa a nudo tutta l’Umanità“.

Sogni di apertura al mondo che si trasformano in abuso. Succede spesso in questa Europa ormai cosmopolita dai confini economici, sociali e culturali sempre più sottili e dove però l’integrazione è ancora un miraggio.

Accecata dalle forme ibride e spesso conflittuali di quell’internazionalismo forzato che non aiuta la conoscenza dell’altro, questa Europa accoglie e coltiva in seno dinamiche che sviliscono la possibilità dell’arricchimento reciproco e favoriscono la perdita della memoria di ciò che siamo.

In quel luogo immaginario dove i principi dell’amore universale dipingono il quadro di un dialogo possibile, l’identità è liquida e cieca, e l’immaginario ideale si scontra spesso con la realtà. Le conseguenze, sono sotto gli occhi di tutti.

Ed è proprio in quel limbo, che il sonno del realismo lascia emergere contraddizioni evidenti. Tra queste, un’inconciliabilità di valori che talora assume i contorni tetri dello scontro tra civiltà o, nel caso del nostro microcosmo sociale, dell’eterno dissidio tra chi vuole vedere e chi preferisce restare chiuso nel confortevole tugurio delle proprie certezze.

C’è un Islam lontano, invero, dai modelli stereotipati che la cultura Occidentale è stata portata ad attribuirgli come una sorta di ‘lettera scarlatta’, producendo una visione distorta di quello che è la religione e la realtà di oltre un miliardo di persone.

Tuttavia, la scelta di non aderire a nessuna religione, assumendo una prospettiva laica della vita, è una possibilità che appartiene al mondo contemporaneo e dunque anche a quello islamico, come pure la scelta di non fare aderire al pensiero religioso il principio della violenza e del controllo su un altro essere umano sanciti per legge divina, assieme a imposizioni che mescolano l’osservanza delle tradizioni a quelle religiose.

Questo Islam dei nostri desideri rappresenta, per nostra sfortuna, la millesima parte del tutto, ed è nel contempo tutto ciò che chiederemmo a qualsiasi religione: di far valere in uno Stato democratico non la legge del proprio ‘amico immaginario’, ma quella laica che difende i diritti umani.

Dunque lontani dagli stereotipi lo siamo anche noi, ma ancora di più da quel ‘mediopensiero’ degli adepti del politically correct, che sull’accoglienza si riempiono la bocca di belle parole affogando la ragione nel più ostinato negazionismo.

Lontana lo è anche lei, questa donna trentina che ha scelto l’anonimato, ma si racconta e ci parla in terza persona di un sogno promettente dai risvolti drammatici e dal ritorno difficile: la voglia di fuga dagli stereotipi, l’illusione, il calvario, la consapevolezza, il ritorno.