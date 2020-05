Addio al dehoniano padre Pietro Fochesato, a lungo in parrocchia al Sacro Cuore a Trento

La comunità dehoniana trentina piange la scomparsa di padre Pietro Fochesato, 85 anni, morto a Bolognano all’alba di giovedì 14 maggio. Originario di Malo (Vicenza), fu ordinato sacerdote proprio a Bolognano il 25 giugno 1961.

Diplomato in catechetica all’Università Pontificia Salesiana di Roma nel 1968, successivamente conseguì la Licenza in psicologia (1970): per la sua vasta cultura, oltre a vari incarichi pastorali in Veneto, ricoprì anche importanti ruoli in diverse comunità, fu insegnante, educatore e catechista.

Anche la comunità trentina ed il vescovo Lauro partecipano al dolore della famiglia dehoniana per questa perdita, ricordando l’impegno di padre Fochesato dal 1963 al 1967 a Trento nella Parrocchia del Sacro Cuore come cappellano e successivamente, sempre al S. Cuore, dal 1973 al 1982 questa volta come parroco.

