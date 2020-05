Lavis, consentito temporaneamente anche ai non residenti il transito a Maso Callianer

Stanno per prendere il via a Terre d’Adige degli importanti lavori per la messa in sicurezza dell’attraversamento esistente del ponte sul fiume Adige e la realizzazione di un marciapiede ciclopedonale.

Per questo motivo l’amministrazione comunale di Terre d’Adige ha chiesto al confinante Comune di Lavis la possibilità di autorizzare per il tempo necessario al completamento dei lavori (da lunedì prossimo 18 maggio fino al 19 giugno) il transito anche per i non residenti sulla strada arginale che collega Maso Callianer al ponte della Nave, in deroga all’ordinanza del sindaco risalente al 2017.

La giunta del Comune di Lavis ha espresso parere favorevole e per renderlo noto ai propri cittadini ha pubblicato un post sulla pagina Facebook istituzionale.

