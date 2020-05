In Bassa Val di Non riaprono le chiese e riprende l’attività dell’Unità Pastorale Cristo Salvatore

Come previsto dal protocollo tra Cei (Conferenza episcopale italiana) e Governo, lunedì prossimo 18 maggio riprenderanno nella Diocesi di Trento, e quindi anche in Bassa Val di Non, le celebrazioni liturgiche con il popolo.

L’idea dell’Unità Pastorale Cristo Salvatore, che riunisce sotto la guida di don Daniele Armani le 13 parrocchie della bassa valle (Campodenno, Cunevo, Denno, Dercolo, Flavon, Lover, Masi, Quetta, Sporminore, Termon, Terres, Toss e Vigo di Ton) è di “tornare “timidamente” a vivere e pregare insieme”.

Per questo motivo è stato diffuso ai cittadini un opuscolo che chiarisce le modalità di accesso alle chiese ed elenca le celebrazioni in programma a partire dalla settimana prossima.

“La ripresa – si legge nella comunicazione – avverrà se come comunità avremo la possibilità di applicare tutte le misure precauzionali previste dal documento, nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell’emergenza Coronavirus”.

Le disposizioni riguardano in particolare il rispetto delle distanze di sicurezza e di accorgimenti ormai noti come l’igienizzazione delle mani, l’utilizzo della mascherina, il divieto di assembramenti.

A partire da domani, sabato 16 maggio, riapriranno inoltre le chiese dell’Unità Pastorale in orari contingentati per la sola preghiera personale. Non sono ancora consentite, infatti, la preghiera comunitaria e la convocazione di fedeli.

Fino a domenica 24 maggio le chiese di Campodenno, Cunevo, Flavon, Sporminore, Toss e Vigo di Ton saranno aperte dalle 9 alle 11, la chiesa di Denno dalle 8.30 alle 17.30, quella di Dercolo dalle 14 alle 16, quella di Lover dalle 9 alle 17, le chiese di Masi e di Terres dalle 16 alle 18, quella di Quetta dalle 8 alle 12 e quella di Termon dalle 8 alle 11.30.

Il programma delle celebrazioni durante la prossima settimana, invece, prevede alle 8 le Lodi in streaming/radio, alle 18 il Rosario sempre in streaming/radio e alle 20 la messa a Denno nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, venerdì al posto del Rosario ci sarà il Piccolo Principe, mentre sabato la messa sarà celebrata a Sporminore.

Domenica 24 maggio alle 8 ci saranno le Lodi in streaming/radio, alle 9 la messa a Denno, alle 10.30 a Vigo di Ton e a Sporminore, alle 18 la Vita di Santi in streaming/radio e alle 20 la messa a Denno.

“Ciò che ci auguriamo è che questo rientrare nelle chiese sia l’occasione per ripensare un nuovo modo di vivere il Vangelo – si legge infine nella nota –. Siamo invitati in questi tempi ad avere pazienza, adattarci e essere disponibili a ciò che ci viene proposto per vivere insieme la messa. Abbiamo preferito organizzare le celebrazioni nelle chiese più grandi e per più volte non per sminuire le comunità più piccole, ma per mettere in pratica tutte le disposizioni richieste. Di settimana in settimana, se la gestione lo consente, torneremo a celebrare anche nelle altre chiese”.