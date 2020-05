Il sesso è il modo più veloce per risolvere i problemi di coppia?

Quanto è importante il sesso nella coppia? Ma soprattutto il sesso può diventare una soluzione ai problemi della coppia?

Il sesso è un ambito dell’intimità che rende la relazione di coppia diversa da una relazione amicale o di due persone che stanno assieme genericamente.

Nelle coppie impegnate su più fronti, con giornate lunghe piene di impegni, in cui il lavoro consuma molte energie, lo stress quotidiano è inevitabile e diventa un nemico dell’equilibrio sia individuale che della coppia.

Cosi anche per futili motivi, si rischia di impantanarsi in lunghe e inutili discussioni tra partner e subire gli effetti delle situazioni.

L’unione sessuale nella coppia rappresenta il momento di massima intimità fisica e quindi fusione tra due persone. Per questo è una dimensione dell’essere coppia particolarmente delicata e viene vissuta con molta intensità, per l’indubbio coinvolgimento emotivo sia fisico, sentimentale e mentale. L’equilibrio della relazione dipende molto dal modo di vivere la propria sessualità. Perché il sesso è comunicazione, e quindi mette nella condizione di rivelare la propria essenza, e (non sempre) l’autenticità del sentimento.

L’aspetto che scatena l’appagamento nel sesso è il contatto fisico e allargando la prospettiva, il vissuto che si scatena dai sensi. E’ questo un aspetto nella relazione molto importante, perchè lo scambiarsi effusioni e coccole porta ad un coinvolgimento diretto e quindi all’instaurarsi di un legame tra i due.

Parlare di sessualità significa parlare di fasi della vita, in quanto l’età, la salute e il proprio aspetto fisico influenzano la voglia di stare insieme.

Capita spesso che all’interno della coppia la sessualità sia vissuta in modo routinario, e quello che può mancare è il dialogo su questo tema, di come si percepisce l’intimità, le aspettative e la soddisfazione nel rapporto.

Mantenere un buono stato di salute attraverso una vita sana e dinamica, porta al permanere della carica erotica e della voglia di stare insieme, anche in presenza di una decrescita della funzione ormonale.

Il meccanismo biologico, che è alla base dell’impulso riproduttivo e quindi della spinta sessuale, con l’età decade. Per questo con il sopraggiungere della menopausa per la donna, e dell’andropausa nell’uomo, l’effetto è quello di un fisiologico calo nel desiderio.

La conoscenza all’interno della coppia è qualcosa che fa la differenza. Infatti la storia dell’amore vissuto in coppia porta ad una forma di attaccamento emozionale che non è semplice ignorare. Quindi quando si vivono pause e momenti di riflessione, questi sono occasione per sviluppare al meglio la complicità e il dialogo.

Ma cosa dà il sesso per essere così potente come fattore di legame all’interno della coppia?

Se nei momenti di forte attrazione e innamoramento, anche uno scontro emotivo, poteva essere superato quasi in maniera immediata attraverso la “pace sessuale”, questo diventa un po’ più complicato, quando il sesso ha perso la sua carica biologica di unione nella coppia, specie quando l’età cambia le esigenze di affettività.

Lo sfinirsi a capire un processo inevitabile nel trascorrere della vita, ha come risultato il perdersi a sfinirsi in confronti fatti di parole e silenzi, rancori, di non detti e di frasi gridate. E’ normale per la coppia attraversare la condivisione del tempo in modi diversi, cercando di trovare dei momenti per assorbire l’eventuale logoramento affettivo.

La sofferenza di un partner che non accetta determinati passaggi e cambiamenti, crea criticità, e la coppia può scegliere diversi modi per affrontare questi momenti. La scelta di risolvere tutto a letto è una via di comodo, che nell’immediato porta al superamento momentaneo del conflitto.

Deve essere affiancato anche da un miglioramento delle attenzioni e della presenza, tanto per rassicurare la fragilità del sentimento che può essere messo in discussione.

Anche il mutare del peso relazionale all’interno della coppia, può generare conflitto. E’ una conseguenza del tenere una posizione più dominante rispetto al partner. Questo porta a delle forme di condizionamento, che possono degenerare anche nella manipolazione affettiva.

Nell’ambito di questi meccanismi di convivenza, il sesso è però un “salvavita” quasi, perché agisce come “farmaco” che attenua i distacchi, proprio in virtu della sua enorme carica di coinvolgimento emotivo che tende ad appagare primariamente tutti i sensi. L’incomprensione è anche fisiologica, spesso non voluta, e non è poi l’atteggiamento giusto ricamarci sopra una posizione di scontro. E’ l’espressione di un tempo vissuto insieme,

e quindi di una condivisione di momenti che potrebbero soffocare lo spazio di intimità e la voglia di mantenere degli spazi si autonomia.

Cosi si pùo affermare che un ottimo modo per superare la crisi è andare a letto più spesso con il partner. I problemi delle coppie dipendono dall’importanza che viene data al sesso e alla frequenza dei rapporti.

Le coppie felici fanno l’amore spesso, anche se questo dipende un po’ da coppia a coppia e da come la passione è viva e si manifesta nel desiderio.

Quando si vuole riconquistare la fiducia o l’attenzione del proprio partner, la ricerca di un’intimità sessuale è la modalità più seguita per superare i momenti di stallo o di incomprensione.

Fare pace tra le lenzuola, vivendo tutta la tensione accumulata, sarebbe dunque uno dei modi migliore per uscire da una crisi di coppia.

E’ la soluzione più veloce, efficace, ma non risolutiva perché appaga nell’immediato, ma può essere solo un momento che non affronta la questione del disagio di coppia.

L’amore non è fondamentale per il sesso, ma il sesso per l’amore sembra proprio di si.

Con gli anni però il sesso nella coppia assume significati nuovi, considerata anche il venir meno della funzione riproduttiva, che ha un significato decisamente primario all’inzio della relazione in giovane età.

La mancanza di dialogo, o il suo manifestarsi in maniera poco autentica e piu formale, porta sicuramente ad un distacco affettivo. Il desiderio del partner non si alimenta se non ci sono le attenzioni esplicite. Sesso e conflitto sono situazioni molto correlate e nella dinamica di coppia le risposte sono diverse.

Il fatto di un ricongiungimento affettivo basato sul sesso è la via più immediata. Se viene unita a dolcezza, tenerezza e romanticismo, il cerchio si potrebbe chiudere e dare fuoco ad una notte d’amore indimenticabile. Perché un riappropriarsi di una complicità vissuta nella relazione è, alla fine, l’obiettivo della coppia in salute.

Dietro l’incantesimo del piacere sessuale, c’è tutto il suo significato come modalità di appagamento dei sensi, e abbondono all’altro. Questo modo di vivere la propria sessualità ha come risultato un effetto diretto sull’umore e nel dimenticarsi di aspetti che staccano dall’altro. Il mix di piacere e coinvolgimento mettono in condizione di superare gli ostacoli del cuore, anche se la cosa non può essere immediata. Infatti c’è bisogno di riappropriarsi della comunicazione e del dialogo.

Vince la coppia quando mantiene viva la fiamma della passione, che permette l’unione fisica e dà significato allo stare insieme.