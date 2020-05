Domenica riapre il parco faunistico di Spormaggiore. Prosegue l’iniziativa «Adotta un animale»

Domenica riaprirà il Parco Faunistico di Spormaggiore con alcune regole da rispettare.

Obbligatorio l’uso della mascherina; gli ingressi saranno a numero chiuso, ma non sono possibili le prenotazioni e nei punti d’osservazione del lupo si entrerà a turno con un massimo di 3 persone per volta; infine il bar funzionerà esclusivamente per l’asporto.

Prosegue l’iniziativa “ Adotta un animale” che prevede l’acquisto di un biglietto usufruibile per tutto l’anno abbinato all’adozione di un animale del parco: 20 euro per un pavone; 30 per una lince; 40 per il lupo e 50 per un orso.

Pubblicità Pubblicità

Tra gli animali che si possono osservare da vicino i tre esemplari di orso bruno che vivono in un’area di 7 mila metri quadrati.

Poi il lupo, volpi, linci, il gufo reale e i gatti selvatici.

Non mancano nemmeno le piante ad alto fusto come faggi, abeti rossi e larici, zone cespugliose alternate a zone aperte e un piccolo ruscello con pozze e cascatelle ricreano ambienti ideali.

A disposizione anche una sala video con 20 posti a sedere dove sono visibili documentari sul Parco Naturale Adamello Brenta e sull’orso bruno.

A disposizione dei visitatori anche una fattoria con capre, conigli, galline, faraone e pavoni. Si tratta di un’area consigliata soprattutto per i più piccoli non ancora in grado di individuare gli animali da lontano.

Pubblicità Pubblicità

Le novità di quest’anno sono i passeggini a disposizione dei visitatori, un baby point con spazi dedicati all’allattamento, al cambio pannolini ed anche un wc a dimensione bambino.

Il biglietto d’ingresso prevede anche l’accesso alla torre del Castel Belfort. (c.c.)