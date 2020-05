Von der Leyen anticipa il prossimo Recovery instrument: ok a fondo perduto per Italia, ma investimenti in linea con obiettivi di Bruxelles

La presidente della Commissione Europea Urusula Von der Leyen ha scelto la data di ieri, mercoledì 13 maggio per anticipare nella plenaria del Parlamento Europeo, le misure contenute all’interno del prossimo Recovery Instrument agganciato al Bilancio Europeo per i prossimi 7 anni. Durante il discorso la Presidente ha parlato di “garanzie degli Stati membri”, un’espressione vaga in grado di preoccupare chi dovrà ricevere gli aiuti da parte dell’ Unione.

La Presidente spiega che la forza del fondo sarà data dall’aumento dell’ “Headroom”: il delta che si creerà tra le risorse della Commissione e quelle che gli Stati si impegneranno a garantire, portando la soglia delle proprie al 2% del Reddito nazionale Lordo per i primi due anni o tre anni.

L’approfondimento della Von der Leyen desta qualche altro turbamento quando dal discorso emerge che, il grosso del denaro dovrà essere speso per investimenti pubblici chiave, ma in linea con le politiche dell’Unione e, di conseguenza si controllerà che tutto ricada all’interno degli obiettivi che Bruxelles si è data nei prossimi anni.

In particolare, la Presidente ha fatto alcuni esempi riguardo investimenti in digitalizzazione come il 5G, neutralità climatica e l’importante capacità dei singoli Stati europei di sopportare eventuali stress economici futuri.

Proprio per garantire questi obiettivi, i soldi arriveranno agli stati membri attraverso le braccia dell’unione con un finanziamento supplementare sia dei fondi destinati alla coesione, che dei programmi europei. Inoltre, verrà creato un nuovo strumento per aiutare la solvibilità delle imprese più colpite e considerate chiave nel sistema produttivo.

Ursula ha poi sottolineato che i fondi andranno in maggioranza a chi ha sofferto di più, come Italia, Spagna e Francia ringraziandole per la loro trasparenza e utilità nell’aver aiutato tutti gli Stati membri nella gestione pandemica.

I soldi arriveranno sia con finanziamenti a fondo perduto come esplicitamente chiesto dai Paesi più colpiti, sia attraverso prestiti e, inoltre una prima tranche degli aiuti dovrebbe arrivare già in questo 2020. Nel frattempo la presentazione ufficiale del programma non sarà più il 20 maggio come stabilito ma slitta di un’altra settimana.