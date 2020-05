Vittorio Sgarbi denuncia le menzogne e il conflitto di interessi di Ghezzi, Marini, Rossi, Tonini, Demagri e Ferrari: «Consiglieri irresponsabili che vanno censurati»

In una lettera inviata al consiglio provinciale, al governatore Maurizio Fugatti, al presidente della camera dei deputati, al ministro delle Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, all’Assessore all’Istruzione, Università e Cultura della Provincia autonoma di Trento e al al Presidente della Quinta Commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento Vittorio Sgarbi, denuncia un grave conflitto di interesse e le menzogne diffuse dai consiglieri dell’Assemblea provinciale Paolo Ghezzi, Alex Marini, Ugo Rossi, Giorgio Tonini, Paola Demagri e Sara Ferrari.

Secondo Sgarbi questi riferiscono che, «in un post del 10 maggio 2020 su Facebook, a proposito di Silvia Romano, avrei dichiarato che ”la cooperante italiana va arrestata per concorso esterno in associazione terroristica, in quanto convertita all’Islam, così affermando una inaccettabile equazione tra una fede religiosa e un comportamento criminale».

«Nulla di più falso – risponde l’onorevole Sgarbi – la mia affermazione, che ribadisco non a titolo personale ma nelle mie prerogative politiche e democratiche di parlamentare della Repubblica, non mette in discussione le libertà garantite dagli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana. La libertà di culto non ha niente a che fare con l’ostentazione delle insegne del terrorismo. Chiunque vada in giro con una maglia con l’immagine di Mussolini o con la svastica può essere incriminato per apologia. Siamo nella stessa fattispecie. Eppure una sostenitrice manifesta di Al Shabaab, organizzazione terroristica responsabile di attentati gravissimi a civili mussulmani e a comunità di cristiani, è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Esteri in pubblica cerimonia, favorendo, come pensano numerosissimi cittadini, la propaganda non dell’Islam (che non ne ha bisogno) ma del terrorismo e della criminalità. E chi esprime perplessità, chiedendo misure paragonabili a quelle che ognuno invoca per il contrasto alla Mafia, viene censurato e minacciato dall’abusivo Marini e da altri antidemocratici, che si sottraggono alla necessaria denuncia del terrorismo e dei suoi fiancheggiatori, in palese e letterale “concorso esterno”.»

Il riferimento di Sgarbi non è solo all’articolo 21 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”), ma al fatto che la libertà di culto e la conversione di Silvia non sono il tema in discussione.

«È infatti evidente, – aggiunge Sgarbi – nella stretta connessione tra terrorismo e mafia, che come la fede cristiana di un mafioso non legittima i suoi crimini, così quella mussulmana non giustifica il terrorismo. La inaccettabile proclamazione pubblica, da me censurata in linea di principio, al di là della responsabilità personale, di Silvia consiste non nella conversione alla religione islamica, ma nella esibizione delle insegne d «in un post del 10 maggio 2020 su Facebook, a proposito di Silvia Romano, avrei dichiarato che ”la cooperante italiana va arrestata per concorso esterno in associazione terroristica, in quanto convertita all’Islam, così affermando una inaccettabile equazione tra una fede religiosa e un comportamento criminale».i un gruppo terroristico somalo affiliato ad Al Qaeda, del quale la cooperante ha lodato la correttezza. Distinzione sempre proclamata, evocando l’Islam moderato. Cosi come si sono sempre tenuti distanti e distinti Partito comunista e Brigate rosse. Democrazia e terrorismo. È lecito considerare “corretto” un atto estorsivo della mafia? O “corretto” il comportamento di un gruppo terroristico di cui cui Aisha è, contemporaneamente, vittima e sostenitrice? Contraddizione evidente e pericolosa, che la rende una complice potenziale di comportamenti criminali e attuale di propaganda. Mi pare abbastanza chiaro che la questione sia soltanto questa».

Nella lettera Sgarbi chiede ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di censurare i consiglieri irresponsabili e di garantire il rispetto delle preoccupazioni condivise da molti cittadini e delle «mie prerogative parlamentari, come della incoercibile libertà di opinione. Il contrasto al terrorismo è un dovere prima che un diritto, evidentemente non sentito dai distratti consiglieri. I principi fondamentali della democrazia e della sua difesa discendono dalla ragione, non dalla retorica falsamente umanitaria. Sul piano personale conosciamo il complesso rapporto tra vittima e carnefice. Ci può commuovere, ma non ci deve costringere a tacere davanti alla evidenza e alle conseguenze della palese propaganda del terrorismo. Ma è difficile affermare la ragione con chi sistematicamente evita di usarla. Ho quindi deciso di proporre all’Amministrazione provinciale e al CDA del Museo di “dichiarare il Mart Museo contro la mafia e contro il terrorismo, in difesa della democrazia e dei valori cristiani di tolleranza e di libertà».

(l.d.)