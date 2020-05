La biblioteca di Lavis e il punto di lettura di Zambana pronti alla riapertura

Un altro passo verso il ritorno alla normalità. La biblioteca di Lavis (a partire da lunedì 18 maggio) e il punto di lettura di Zambana (da martedì 19 maggio) stanno per riaprire le porte al pubblico.

Al momento rimarrà invece chiuso per i lavori di inventario e revisione delle collezioni librarie il punto di lettura di Nave San Rocco.

In queste settimane il personale addetto si è impegnato per mettere a punto le nuove modalità di apertura, secondo le indicazioni provinciali e governative per la sicurezza. Sarà possibile prendere in prestito e restituire i libri accedendo alla biblioteca solo su appuntamento.

Pubblicità Pubblicità

La biblioteca, inoltre, è un po’ cambiata: ci sono barriere protettive e un percorso guidato per arrivare al bancone, non è possibile sostare più di 15 minuti e accedere agli scaffali dei libri e agli espositori dei giornali.

Non è previsto l’utilizzo delle postazioni internet, né si può accedere alla sezione bambini o alla sala studio o alle macchinette del caffè e delle merendine, così come utilizzare i servizi. Il prestito interbibliotecario è sospeso, si potranno richiedere quindi solamente i libri presenti.

“Aspettiamo le telefonate e le e-mail degli utenti – fa sapere lo staff della biblioteca intercomunale di Lavis-Terre d’Adige –. Siamo disponibili ad offrire consigli telefonici e ad accogliere le richieste in modo da preparare i libri desiderati. La ripartenza sarà graduale e confidiamo nella pazienza e comprensione da parte di tutti. Per restituire i libri presi prima della chiusura non c’è fretta, perché i prestiti sono rimasti congelati fino ad ora e sono di fatto rinnovati fino alla restituzione”.

In queste settimane sono state messe a punto le barriere protettive e le procedure di sicurezza per consentire a staff e utenza di agire in sicurezza.

All’ingresso bisognerà: accedere uno alla volta secondo l’ordine di prenotazione;, indossare mascherina e guanti, disinfettare le mani, portare con sé la tessera o un documento di identità (come di consueto), mantenere il distanziamento sociale di almeno un metro.

I libri restituiti andranno depositati in una scatola posta vicino al bancone e rimarranno in quarantena per 9 giorni prima di poter uscire di nuovo su richiesta o prenotazione.

Per prenotare in autonomia è possibile accedere al sito tupassi.it, registrarsi e fissare un appuntamento negli orari indicati almeno un giorno prima di quello richiesto.

In alternativa è possibile chiamare il numero 0461.240066. Si può telefonare a Lavis anche per gli appuntamenti del punto di lettura di Zambana.

Gli orari per le chiamate sono: lunedì dalle 14.30 alle 18.30, martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 18 e venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Si possono infine segnalare i libri, i dvd, le riviste, gli audiolibri, ecc. che interessano scrivendo una e-mail a Lavis (lavis@biblio.infotn.it) o a Zambana (zambana@biblio.infotn.it).