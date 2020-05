Lavis, la Lega preme: «Occorrono interventi immediati a supporto delle attività economiche locali»

Dopo il confronto aperto e costruttivo andato in scena durante il consiglio comunale in videoconferenza della settimana scorsa, il gruppo consiliare della Lega a Lavis, guidato dalla consigliera Monica Ceccato, ha deciso di presentare dei documenti mirati al supporto delle attività del territorio, con l’intento di impegnare immediatamente l’amministrazione.

“Qualche consigliere di maggioranza – spiega Ceccato – ha proposto dei gruppi e tavoli di lavoro per decidere le iniziative da portare avanti, ma riteniamo che sia necessario prendere delle decisioni che abbiano efficacia immediata, perché il tempo stringe e se non si corre ai ripari qualcuno rischia di non rialzare le serrande. Non si possono aspettare tavoli di concertazione, commissioni ad hoc, ecc.”.

Per questo sono stati depositati alcuni ordini del giorno in Comune, chiedendo di ritrovarsi quanto prima in videoconferenza.

“L’invito che facciamo a questa amministrazione – prosegue la capogruppo della Lega – è altresì di convocare un consiglio comunale già settimana prossima per poter affrontare queste proposte e attuarle il prima possibile per il bene del tessuto economico locale. Stiamo lavorando anche per presentare iniziative per le famiglie e la collettività. Un’amministrazione lungimirante e lucida ha il dovere civico e morale di intervenire subito”.

Nello specifico, la prima proposta della Lega riguarda il pagamento del canone COSAP permanente e del canone di posteggio su aree commerciali, da posticipare a dicembre 2020 e da ridurre per ciò che concerne la quota relativa a tutti i giorni non sfruttati per la chiusura obbligatoria dovuta all’emergenza Coronavirus.

La seconda iniziativa che viene suggerita consiste nel ricalcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti non domestici, stralciando la quota fissa per i periodi di inattività per tutte le realtà economiche del Comune.

In terzo luogo, il gruppo consiliare guidato da Monica Ceccato propone di attivarsi, anche coinvolgendo le associazioni del territorio, per programmare serate di cinema all’aperto per le famiglie all’anfiteatro comunale.

“Oltre al quadro economico, occorre considerare anche l’aspetto sociale e ludico, per alleviare i disagi che affliggono bambini e adulti in questo tragico periodo – sottolinea Ceccato –. L’estate è alle porte, molte attività ancora non possono essere riprese, sopratutto quelle che provocano assembramenti , ma in maniera lungimirante è possibile attivarsi e programmare, in modo tale da essere pronti appena i DPCM e le ordinanze provinciali lo permettano. Pensiamo ad esempio a tutte quelle attività e manifestazioni che possono essere svolte, nel rispetto delle regole all’aperto, all’anfiteatro comunale”.

